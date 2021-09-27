«سعفان»: 1000 منحة مجانية لنقابة المهندسين للتدريب على وظائف المستقبل

شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، في حفل تخريج 239 طالبًا وطالبة من خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وهاني ضاحي نقيب مهندسي مصر.

1000 منحة تدريبية مجانية لنقابة المهندسين

وقدم «سعفان» منحًا تدريبية مجانية من وزارة القوى العاملة لجميع الطلاب الخريجين على برامج متخصصة، لافتًا إلى تقديم 1000 منحة تدريبية مجانية لنقابة المهندسين اسهامًا من الوزارة في زيادة خبرات المهندسين التكنولوجية وإثقال قدراتهم للتعامل مع وظائف المستقبل.

وكشف وزير القوى العاملة، عن أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.

تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني

وقال إن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين المقبلين ستتغير نظرًا للتطور التكنولوجى الهائل في عملية الإنتاج، مما يتطلب مواجهة ذلك بدراسة وافية عن مستقبل الوظائف للاستمرار في خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج؛ بهدف تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني.

وأصاف «هنيئا لشباب مصر والدول العربية من خريجي السودان، والأردن، واليمن، وليبيا، وفلسطين، وهنيئًا لمصر شبابها الذي أثبت للعالم أنه قادر على تحمل المسئولية بعكس ما كان يروج له البعض من دعاة الفتنة والفوضى، ومصدري اليأس والإحباط».

وأكد الوزير، أن الأمم والحضارات لا تبنى إلا بالعلم، فالعلم جزء من حضارة المجتمع وهي الوسيلة الوحيدة للتغلب على المشاكل التي تواجهه على مختلف الأصعدة والمجالات، فلذلك فليس لدينا وقت لنضيعه في خلافات ونزاعات، فبلادنا تحتاج إلى كل قطرة عرق تبذل في سبيل دفعها إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق الرخاء لشعبنا الكريم وذلك لن يتأتى إلا بسواعدكم أنتم أبنائي الطلاب وأشقائهم من الدول العربية الذين نفخر بكم دائما ونتباهى بكم أمام شباب العالم.

سعفان يوجه رسالة للخريجين

وفي ختام كلمته طالب «سعفان»، الخريجين بضرورة مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم العملية، وألا تنقطع صلتهم بالحقل الأكاديمي، فضلا علي الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات تخصصهم، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وأن يؤمنوا دائمًا بأن الإخلاص في العمل ثمرته النجاح الباهر، وأن عليهم مع نظرائهم من شباب مصر، دورًا شديد الأهمية في بناء حاضر ومستقبل هذا الوطن العزيز.

من جانبه، قدم رئيس الأكاديمية العربية الشكر والتقدير للوزير، كما ووجه رسالة للشباب الخريجين قائلًا: «كنتم نموذجا مشرفا، شباب مصر والأمة العربية ،لنا جميعا ان نفخر بهم ونتفائل بمستقبل متميز واسطتهم، خضتم تجربة لم يخطر على بال أحد ان يمر بها، عصفت بنا جائحة تحملت فيها الكثير، لولا صبركم وإصراركم لتجاوزها لما كنتم وصلتم اليوم هنا، نراهن عليكم من أجل مستقبل أفضل لهذه الامة العربية».

وأكد، أن الأكاديمية صرح علمي ناجح ومتميز يعتمد على ذاته بتمويل ذاتي، اليوم تكتمل مسيرة 49 عامًا من النجاح والتعليم المتميز كأول جامعة على أرض مصر معتمدة من أكبر هيئة اعتماد في الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن 13 كلية منهم 30 قسم متخصص على أرض الدولة المصرية العظيمة.