الهيئة الهندسية: الرئيس وجّه ببناء محطة بحر البقر للحفاظ على 350 أسرة

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنّ مصرف بحر البقر كان يصرف بين 8 لـ9 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد على بحيرة المنزلة، متابعا: «عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي، دراسة بتدشين محطة لمعالجة 3 ملايين متر مكعب مياه يوميا».

الفار: الرئيس وجّه بمعالجة كمية مياه أكبر بما لا يؤثر على بحيرة المنزلة

وأضاف الفار، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الرئيس السيسي أمر بإعادة الدراسة مرة أخرى، ومعالجة كمية مياه أكبر بما لا يؤثر على البحيرة، وأعدنا الدراسة واستطعنا الحصول على 5 ملايين متر مكعب من مصرف بحر البقر»، متابعا: «سيبنا الـ4 ملايين الباقية عشان ينزلوا البحيرة ويعملوا اتزان بيئي في المحطة».

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: «عملنا دراسات بيئية مع وزارة البيئة واتوافق على المشروع، وعشان كده نفذنا ووصلنا لـ5.6 مليون متر مربع، وكانت مساحة المحطة 155 فدان، وبالتالي كان المكان تحدي كبير لتدشين المحطة، والمقترح الأول هو تقاطع مصرف بحر البقر مع ترعة السلام، والمقترح الثاني هو تقاطع مصرف أم الريش مع ترعة السلام».

وأوضح الفار: «بعد الدراسات وجدنا أنّه يمكننا نزع ملكية أراضي في المنطقة وهي خصبة، لكن الرئيس وجّه بدراسة شرق القناة رغم الصعوبة، وبالتالي زادت التكلفة المالية للإنشاء مقابل الحفاظ على الـ155 فدانا وملاكها البالغ عددهم 350 أسرة».

الفار: استخدمنا 3 طرق لتحسين التربة وتقليل التكلفة الإنشائية

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: «لتقليل التكلفة الإنشائية في شرق القناة استخدمنا 3 طرق لتحسين التربة، (الأساسات العميقة) ونفذنا فيها 6500 خازوق، أقمنا عليها المنشآت الثقيلة للمحطة وهي الخزانات، كما استخدمنا المصارف الرئيسية على مساحة 250 ألف متر مربع وشهدت تدشين المنشآت الخفيفة، وهناك الطرق والشبكات وكان من الصعب أن تستقيم على الأرض، وفضلنا عمل إحلال تربة بواقع 2.5 متر مكعب وضغطنا التكلفة المالية».