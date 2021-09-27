إيهاب الفار: 21 مليار جنيه تكلفة شبكة ري نصف مليون فدان بسيناء

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الدولة المصرية تعمل على رفع كفاءة شبكة الطرق والمدقات بطول 2100 كم في سيناء داخل الأراضي المخططة زراعتها بمشروع النصف مليون فدان بسيناء بتكلفة 10.7 مليار جنيه.

وأضاف «الفار» خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «شبكة الري الرئيسية طولها 600 كم، وستبلغ تكلفتها 21 مليار جنيه، بالإضافة إلى شبكة الكهرباء، ونسقنا فيها مع وزير الكهرباء، وطلبت منه توصيل الكهرباء لجميع قطع الأرض».

وتوجه رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة، على الدعم الكامل والمستمر للهيئة أثناء تنفيذ كل المشروعات لإنجازها على الوجه الأكمل.

السيسي يشكر القوات المسلحة على إنجاز محطة معالجة مصرف بحر البقر

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لرجال الهيئة الهندسية والقوات المسلحة المصرية، على جهدهم في إنجاز المشروعات القومية في وقت قياسي، قائلا: «ربنا يوفقكم، وبشكركم وبشكر القوات المسلحة على هذا الجهد، وأشكر وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على إنجاز مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر».