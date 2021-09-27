المخرج عمر عبدالعزيز: قدمت الكوميديا في أفلامي من واقع حياتي الصعبة

أهدى المخرج عمر عبدالعزيز تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي إلي دفعته 76 الدراسية والتي تحمل اسم «بهاء النقاش»، مؤكدا أنه عاش معهم أجمل أيام حياته.

وقال «عبدالعزيز» في ندوة تكريمه التي أقيمت، اليوم الاثنين، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وأدارها الناقد الفني أحمد سعد الدين، إنه استمد الكوميديا التي قدمها في أفلامه من واقع حياته، خاصة أنه مر بالعديد من المواقف الصعبة في مشواره، والذي وصفه بـ«الكوميديا السوداء».

وأضاف: «حينما اختار بطل فيلمي أسأل نفسي عن سبب اختياري له، وكيفية تجسيده للشخصية، وأحمد الله أن اختياراتي كانت في محلها وعن اقتناع تام».

عمر عبدالعزيز يتحدث عن فيلمه «ليه يا هرم؟»

وتطرق عمر عبدالعزيز في حديثه إلي فيلمه «ليه يا هرم؟»، وأسباب تحمسه له، قائلا: شعرت بالاستفزاز الشديد حينما قال السياسي الإسرائيلي مناحم بيجين «لا أري إلا ما صنع أجدادي»، فقررت تقديم هذا الفيلم للرد عليه من خلال مهنتي كمخرج.

وتحدث المخرج محمد عبدالعزيز عن شقيقه «عمر» قائلًا: «أعتبر شهادتي مجروحة فيه، ولكنه مخرج متميز في مجال الكوميديا رغم صعوبتها، وهناك العديد من أفلامه التي لا يمكن أن أنساها، وأود أن أحييه علي دوره النقابي، وأحب توجيه الشكر لمهرجان الإسكندرية علي تكريمه».

إيناس الدغيدي تتحدث عن عمر عبد العزيز

وحرصت المخرجة إيناس الدغيدي علي الحضور من القاهرة خصيصا لحضور الندوة، وقالت: «أعترف أن عمر عبدالعزيز كان سبب دخولي لمعهد السينما، لأن شقيقه كان يساعدنا كثيرا، وسأكشف عن ألقاب عدد من خريجي الدفعة 76، فالمخرج هاني لاشين كان دنجوان الدفعة، وعمر عبدالعزيز كان كوميديان الدفعة، أما مدير التصوير محسن أحمد فكان الباحث عن الذات، فيما كان الكاتب عاطف بشاي خبيث الدفعة».

وطالبت إيناس الدغيدي، المخرج عمر عبدالعزيز، بالنظر إلى حال النجوم الجالسين في منازلهم بحكم عمله النقابي.