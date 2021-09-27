إسعاد يونس: لو لم أمد يدي للشباب مكنتش وصلت لما أنا عليه الآن

حلّت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ضيفة على فعاليات اليوم الثاني من الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في لقاء مع جمهور المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «دروس الماضي.. تطلعات المستقبل».

إسعاد يونس تكشف لجمهور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي سر نجاح «صاحبة السعادة»

وكشفت إسعاد يونس، خلال الحوار الذي أداره الإعلامي الإماراتي عبدالله إسماعيل، عن الرؤية التي انطلق منها برنامجها الإعلامي الشهير «صاحبة السعادة»، قائلة إنّه كان يهدف لتقليل الفجوة بين الأجيال ليستفيد الجميع، فالشباب هم الطاقة والكبار هم الخبرة، وفي تكامل أدوارهم نحقق نجاحات كبيرة.

وأضافت يونس، مستشهدة بتجربتها الشخصية: «وصل عمري إلى 70 عاما، وأشعر أنّ عمري 20 عاما، ولو لم أمد يدي للشباب، لم أكن لأصل إلى ما أنا عليه الآن».

وأعربت يونس، عن سعادتها بوجودها في إمارة الشارقة، قائلة: «سعيدة بوجودي في الشارقة، وشرف كبير ليّ أن أشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، فهذا الحدث علامة كبير في وقتنا الحالي ومن أهم المنتديات العالمية».

عبدالله إسماعيل لإسعاد يونس: أنتِ إسعاد العالم العربي

وقال الإعلامي عبدالله إسماعيل، إنّ إسعاد يونس ليست صاحبة تجربة عادية، أو مذيعة، أو كاتبة، ومنتجة عادية، إنّما هي تمثل علامة مهمة في تاريخ مصر وصاحبة رأي، وتمثل أصالة وطيبة المصريين، واستشهد بكلمة الفنان عادل إمام عندما قال لها أنك «لستِ إسعاد يونس بل إسعاد مصر»، وأنا أقول لك: «إنكِ إسعاد العالم العربي».

كما تحدّث إسماعيل عن عدد من أعمال الفنانة إسعاد يونس، في الفن والإعلام، متسائلا: «كيف وصلت إلى هذا الحد من النجاح؟»، وأجابت إسعاد يونس: «أسرتي كلها تنتمي إلى عالم الفن والكتابة، وكنت أشاهد أغلب الكتاب والفنانين في منزلنا، فوالدي كان كاتبا، وتحدثت مع كتاب كبار في منزلنا، مثل بيرم التونسي ومفيد فوزي وصلاح جاهين، وغيرهم».

وأشارت يونس، إلى تأثير الأشخاص المحاطين بالإنسان على حياته ودورهم في تحقيق أحلامه، فبعض الأشخاص -وفق يونس- يكونون سندا وقوة ويمنحون من حولهم طاقة للإنجاز والعمل.

وأضافت أنّ الحياة مدرسة كبيرة، والناجح فيها هو من يجيد التعلم منها، فكل معلومة تمر على الإنسان في حياته مهمة، الحزن فائدة وخبرة متراكمة، والظروف الصعبة ذات قيمة نتعلم منها.

ودعت يونس، الشباب إلى الإنصات واكتساب خبرة الاستماع، قائلة: «عندما تتحدث مع شخص يجب أن تستمع جيدا، حتى تتعلم وتستوعب المعلومات الجديدة، ويجب ألا ننسى أهمية الاطلاع والقراءة»، مشيرة إلى أنّ النجاح يأتي من فريق العمل دائما: «شريكي في نجاح برنامج (صاحبة السعادة)، رئيس التحرير أحمد فايق، وفريق العمل الذي يعد رائدا في مجاله».