إسعاد يونس عن دخولها الفن: «سمير غانم فتح لي الباب على مصراعيه»

حلت الفنانة إسعاد يونس ضيفة في برنامج «سهرانين»، المذاع علي شاشة «on»، ويقدمه الفنان أمير كراره، حيث تحدثت عن بداية دخولها إلي مجال التمثيل، لافتة إلى فضل الفنان سمير غانم عليها، فى ذلك، وفي سطور يستعرض «الوطن»، بدايات دخول «صاحبة السعادة»، مجال التمثيل وفقا لتصريحاتها.

بدايات دخول الإعلامية إسعاد يونس مجال التمثيل

أوضحت الإعلامية إسعاد يونس، أنها كانت تذهب مع والد ابنتها لحضور «البروفات»، قائلة: «كنت أذهب مع والد ابنتي أستاذ نبيل الهجرسي، لحضور البروفات، وخلال ذلك سألني أستاذ نور الدمرداشي عن رغبتي في التمثيل معهم، وشاركت مع أستاذ نور الدمرداشي في سهرة فيلمية تحت اسم «جريمة لم تكتمل» والتى كانت من بطولة صلاح ذو الفقار، وناهد جبر، ونبيل الهجرسي، ومحمد خيري».

وأضافت: أنها اتجهت إلي الاذاعة بعد ذلك: «كملت في الاذاعة بعد هذا العمل، حتى قابلت سمير غانم»، واصفة دعمه لها «هو الذي فتح لى الباب علي مصراعيه».

عمل إسعاد يونس في الاذاعة

وأشارت إلى كيفية عملها في إذاعة الشرق الأوسط قائلة: «كنا نذهب إلي اذاعة الشرق الأوسط، وسط مجموعة من الفنانين منهم إكرام شعبان، إيمان عمر، وحسني غنيم، ومحي محمود، وكانت علي رأسنا إيناس جوهر وكنا نقوم بالعمل في أي وقت، ومن خلال قيامنا ببرامج فنية مع كثير من الأشخاص، اتسعت دائرة معرفتنا وسط نجوم الفن، والذي كان من بينهم سمير غانم».

علاقة إسعاد يونس بسمير غانم

وتحدثت عن علاقتها بسمير غانم قائلة: «سمير غانم هو صاحب الفضل عليا، وتزامن معرفتي به في هذا الوقت أنه كان صديق زوجي، ومن خلال ذلك استطعنا أنا وإيناس حضور بروفات الكثير من الأعمال مثل مدرسة المشاغبين، وفندق الأشغال الشاقة».

موقف والدتها من دخولها مجال التمثيل

وعن رأي والدتها في دخولها مجال التمثيل أوضحت إسعاد يونس: أن والدتها كانت دائما تشجعها: «والدي توفي وأنا عمري 14 عام، ووالدتي كانت صاحبة الأمر والنهي من بعده، وكانت عندما ترانا موهوبين في شئ تشجعنا عليه».