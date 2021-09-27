«الريامي»: الثقة في الخطاب الرسمي سبب نجاح الإمارات في إدارة جائحة كورونا

أكد سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، في «إكسبو الشارقة»، أن تعزيز ثقة الناس بالخطاب الرسمي يُعد أبرز إنجاز يمكن أن يحققه مسؤول أو حكومة.

وقال إن سبب نجاح الإمارات في إدارة أزمة كورونا، هو ثقة الناس المطلقة في القيادة الرشيدة وقراراتها، وأيضا في الحكومة وإجراءاتها، ولولا الرصيد المتراكم من الصدق والشفافية والموضوعية في التعامل الرسمي مع المواطنين والمقيمين خلال الأعوام الماضية، ضمن مختلف القضايا، لما شهدنا هذا المستوى من النجاح في التعامل مع الجائحة.

القيادة الرشيدة تقدمت الصفوف في طمأنة الناس بالأقوال والأفعال خلال جائحة كورونا

وأضاف: «تصدرت القيادة الرشيدة الصفوف في طمأنة الناس بالأقوال والأفعال إبان الجائحة، وسرعان ما وجدت هذه الرسائل صداها لدى الناس، فهم يعلمون أن ما يُقال ينفذ، ما أشاع حالة من الاستقرار والأمان في النفوس وعزز من الالتزام بالإجراءات الحكومية».

وتابع الريامي، بأن إيصال الرسالة الإعلامية الرسمية في الإمارات قام على منهجين، الأسلوب المباشر وغير المباشر؛ فالأسلوب المباشر تمثل في اعتماد الإجراءات الاحترازية والتعليمات المتعلقة بالتباعد الجسدي وغيرها حفاظا على الصحة العامة، أما الأسلوب غير المباشر فكان يقوم على الالتزام الكامل بالتعليمات الاحترازية من قبل القيادة الرشيدة والمسؤولين، مؤكدين للجميع أن الالتزام لا يكون بالأقوال فقط، وأنه لا أحد فوق مصلحة الوطن.

أزمة كورونا لم تكن الفيروس وإنما الشائعات حوله

وأوضح الريامي أن أكبر أزمات كورونا لم تكن الفيروس بحد ذاته، وإنما الانتشار الكبير للشائعات والمعلومات الخاطئة، وإذا أردنا أن نقول إن الجائحة كان لها إيجابيات، فلعل أبرزها لجوء الجمهور إلى وسائل الإعلام الرسمية لاستقصاء الحقائق.

وأوضح رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، أن فترة كورونا كانت فرصة لانتشار الصحافة الإلكترونية، وتجربة تقنيات وأساليب عمل جديدة لم يتم اختبارها سابقا، مثل العمل عن بعد، لافتا إلى أن البنية التحتية المتطورة بالدولة سهلت من هذه العملية وعززت نتائجها الإيجابية.