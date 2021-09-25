الإمارات تعلن عن حكومة اتحادية جديدة تضم 33 وزيرا بينهم 9 سيدات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن تشكيل وزاري جديد للحكومة الاتحادية، بالتزامن مع منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً المقبلة، وذلك حسبما أعلن نائب الرئيس وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال بن راشد، في تغريدات على «تويتر»، إنه بعد التشاور مع رئيس الدولة محمد بن زايد، جرى اعتماد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات.

أسماء وزراء الحكومة الاتحادية الجديدة في الإمارات

ويتضمن التشكيل الوزاري الجديد 33 وزيرا بينهم 9 سيدات، تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.

وشملت التغييرات تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وتعيين الدكتور عبد الرحمن العور، وزيراً للموارد البشرية والتوطين.

وأظهرت قائمة التعديلات احتفاظ وزير الطاقة سهيل المزروعي بمنصبه.

وأكد بن راشد أن الحكومة الجديدة ستعمل بمنهجية جديدة وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين وستواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهدافها في مجال التنمية.

فلسفة التغيير الوزاري الجديد في الإمارات

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على تويتر: "الأخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله، نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات… ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة.. المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة "رؤية الإمارات 2021" والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة ..الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشر حكومي واقتصادي وتقني ..وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات ..وتحديد الأولويات .. واعتماد المشاريع والميزانيات .. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها".

وفيما يلي التشكيل الكامل للحكومة الاتحادية الجديدة، حسبما نشرته جريدة البيان الإماراتية:

التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع.

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

عضو مجلس الوزراء وزير المالية.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي.

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

عضو مجلس الوزراء وزير التسامح.

محمد بن عبدالله القرقاوي

عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

سلطان بن سعيد المنصوري

عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد.

عبد الرحمن بن محمد العويس

عضو مجلس الوزراء وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.

الدكتور أنور بن محمد قرقاش

عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية.

عبيد بن حميد الطاير

عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية.

ريم بنت إبراهيم الهاشمي

عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

سهيل محمد فرج فارس المزروعي

عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة.

حسين بن إبراهيم الحمادي

عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم.

الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي

عضو مجلس الوزراء وزير تطوير البنية التحتية.

سلطان بن سعيد البادي

عضو مجلس الوزراء وزير العدل.

محمد بن أحمد البواردي

عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون الدفاع.

نورة بنت محمد الكعبي

عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي

عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة.

ناصر بن ثاني الهاملي

عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين.

حصة بنت عيسى بو حميد

عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع.

جميلة بنت سالم مصبح المهيري

عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي

عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العالي

والمهارات المتقدمة.

الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر

عضو مجلس الوزراء وزير دولة.

الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي

وزيرة دولة.

عهود بنت خلفان الرومي

وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة.

شما بنت سهيل بن فارس المزروعي

وزيرة دولة لشؤون الشباب.

زكي أنور نسيبة

وزير دولة.

مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري

وزيرة دولة.

سارة بنت يوسف الأميري

وزيرة دولة.

عمر بن سلطان العلماء

وزير دولة للذكاء الاصطناعي.