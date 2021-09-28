تعرف على شروط الإعفاء من دفع «الأدنى للأجور» للعاملين بالسياحة

أرسلت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كتابا دوريا رقم «48» لسنة 2021 إلى كل المطاعم والمنشآت السياحية التى تعرضت لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والمحددة بـ 2400 جنيه لتعلمها أنه يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بالحد الأدنى على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة.

24 أكتوبر آخر موعد لتقديم طلبات الاستثناء

وطالبت الغرفة خلال الكتاب الدورى من كل أعضائها بموافاة الغرفة بطلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى في موعد أقصاه يوم 24 أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن الغرفة لن تتلقى أي طلبات من المنشآت بشآن الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد هذا الموعد.

خطاب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وأشارت الغرفة خلال الخطاب الدوري إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية تلقى خطابا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن الإشارة إلى اجتماع المجلس القومي للأجور الذي انعقد بتاريخ 27 يونيو الماضي، والذي خرج منه عدد من القرارات..

- وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022.

- وضع حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص على الا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى وبحد أدنى ستون جنيه.3

- في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجر بواقع 2400 جنيه مصر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام به على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة.

الجدير بالذكر أن القطاع السياحي المصري كان من أكثر القطاعات الاقتصادية التى تعرضت لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا «كوفيد19» والتى ضربت العالم فبراير 2020، ما أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت وتسريح آلاف العاملين.