بالأرقام.. تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات والحوافز: التطبيق خلال ساعات

تبدأ مؤسسات الدولة، غدًا، صرف الزيادات الجديدة للمرتبات والمعاشات بالزيادات الجديدة لرواتب جميع العاملين بالدولة، واحتساب العلاوة الجديدة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، تضم للموظف وعلاوة مقطوعة 175 جنيهًا، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بالخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي، وذلك مع بدء تنفيذ الموازنة الجديدة.

كما يتم إجراءات صرف المعاشات بزيادة قدرها نسبة 13%، وتكون الزيادة وفق هيئة المعاشات 130 جنيهًا لمن يحصل على معاش 1000 جنيه، 260 جنيهًا لمن كان يحصل على معاش 2000 جنيه، ويصرف الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، ويُعد هذا الحافز، جزءً من الأجر المكمل أو الأجر العاملين، ويبلغ إجمالي العلاوة والحافز في حده الأدنى لأقل درجة وظيفية 250 جنيهًا للدرجة السادسة بمعدل 75 جنيهًا للحد الأدنى للعلاوة، و175 جنيهًا مبلغ مقطوع للحافز.

وتبلغ مخصصات زيادة أجور العاملين بالوظائف الدائمة بالعام المالي الجديد، إلى 89.7 مليار جنيه مقابل 86.3 مليار العام المالي الحالي، وزيادة أجور العاملين بالوظائف المؤقتة لتصل لـ6.8 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه العام الحالي.

تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات يوليو 2021

وتبلغ مخصصات المعاشات بزيادة 13%، 282 مليار جنيه، تم تحويلها الى جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، لبدء صرف المعاشات ويبلغ عدد المستفيدين من الزيادة المقررة في المعاشات يوليو 10 ملايين و500 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث حددت هيئة التأمينات نسبة الزيادة السنوية للمعاشات، وفقا لمتوسط معدلات التضخم التي تعادل 5% هذا العام.

ويبلغ حجم الأجور بالعام المالي الجديد، 361 مليار و50 مليون جنيه، مقارنة بنحو 335 مليار جنيه في العام المالي المنتهي .

وبلغت زيادة الأجور والبدلات النقدية والعينية، والمزايا التأمينية، الاحتياطات العامة بالموازنة الجديدة 19.7 مليار جنيه، حيث تبلغ في لعام المالي الجديد 270 مليار و743 مليون جنيه، مقابل 251 مليار و44 مليون جنيه العام الحالي.

جدول مرتبات يوليو 2021

وتبلغ زيادة أجور «الوظائف الدائمة» الأجر الأساسي بقيمة 37.3 مليار جنيه بالعام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 34.6 مليار جنيه العام المالي الحالي 2020/2021.

وتضمنت زيادة مخصصات الوظائف المؤقتة لتشمل 39.2 مليون جنيه مكافآت شاملة للخبراء الوطنيين، 31.7 مليون جنيه مكافآت الشاملة للخبراء الأجانب، 2.6 مليار جنيه أجور موسميين، و500 ألف جنيه خلال العام الجديد مكافآت الصبية.

كما تضمنت الزيادات زيادة أجور أطباء الامتياز وأخصائي العلاج 197 مليون جنيه وزيادة مكافآت أطباء الامتياز وأخصائي العلاج الطبيعي زيادة كبيرة تبلغ 197.7 مليون جنيه، حيث تبلغ خلال العام المالي الجديد، نحو 365 مليون جنيه مقابل 167.3 مليون جنيه العام الحالي.

وبلغت مكافآت الأساتذة المتفرغين خلال العام المالي الجديد، 3.7 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه العام الحالي، وبلغت مخصصات الأساتذة غير المتفرغين العام المالي الجديد 1.5 مليون جنيه، وبلغت مكافآت مساعدي ومعاوني الوزراء 43.1 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد.