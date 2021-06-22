كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجور والمعاشات خلال أيام.. 250 جنيها علاوة

تبدأ بعد أيام، صرف الزيادات الجديدة للأجور والمعاشات، مع زيادة مخصصات رواتب جميع العاملين بالدولة، مع احتساب العلاوة الجديدة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، لتصبح هذه العلاوة جزءً من الأجر الوظيفى للموظف وتُضم إليه، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بالخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي، وزيادة المعاشات بنسبة 13%

250 جنيها حد أدنى للعلاوة

كما يصرف حافز إضافي شهري للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، ويُعد هذا الحافز، جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

89 مليار جنيه زيادة في أجور العاملين الدائمين و6.8 مليار للمؤقتين

وتبلغ زيادة أجور العاملين بالوظائف الدائمة بالعام المالي الجديد، إلى 89.7 مليار جنيه مقابل 86.3 مليار العام المالي الحالي، وزيادة أجور العاملين بالوظائف المؤقتة لتصل لـ6.8 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه العام الحالي.

282 مليار جنيه قيمة المعاشات بعد الزيادة والمستفيد 10 ملايين

ويجري صرف معاشات يوليو 2021، خلال أيام أيضا، بزيادة 13%، بإجمالي 282 مليار جنيه، حيث يجري تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل البدء بصرف معاشات يوليو.

ويبلغ عدد المستفيدين من الزيادة المقررة فى المعاشات يوليو 10 ملايين و500 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث حددت هيئة التأمينات نسبة الزيادة السنوية للمعاشات، وفقا لمتوسط معدلات التضخم التي تعادل 5% هذا العام.

تعويضات العاملين في الدولة

وبلغ إجمالي زيادة الأجور وتعويضات العاملين بالدولة 26.05 مليار جنيه، مقارنة عن العام المالي الحالي 2020/2021، حيث بلغ حجم الأجور بالعام المالي الجديد، 361 مليارا و50 مليون جنيه، مقارنة بنحو 335 مليار جنيه في العام الحالي.

19 مليار زيادة في بدلات ومزايا تأمينية

ـ بلغت زيادة الأجور والبدلات النقدية والعينية، المزايا التأمينية، الاحتياطات العامة 19.7 مليار جنيه، حيث حيث تبلغ في لعام المالي الجديد 270 مليارا و743 مليون جنيه مقابل 251 مليارا و44 مليون جنيه العام الحالي.

وتبلغ زيادة أجور «الوظائف الدائمة» الأجر الأساسي بقيمة 37.3 مليار جنيه بالعام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 34.6 مليار جنيه العام المالي الحالي 2020/2021،

فيما بلغت زيادة الأجر الوظيفي، ليصل إلى 51.8 مليار جنيه العام المالي الجديد مقابل 51.1 مليار جنيه العام المالي الحالي.

ـ وزيادة أجور المعارين لتصل إلى 442.8 مليون جنيه مقابل 442.2 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، إضافة إلى زيادة بند الإجازات الدراسية، ليصل خلال العام المالي 2021/2022 إلى 2.5 مليون جنيه مقابل 1.2 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

ـ وزيادة مخصصات الوظائف المؤقتة في 8 بنود، منها: «39.2 مليون جنيه مكافآت شاملة للخبراء الوطنيين، و31.7 مليون جنيه مكافآت الشاملة للخبراء الأجانب بالعام الجديد مقابل 30 مليون العام الحالي، و 2.6 مليار جنيه أجور موسميين خلال العام الجديد مقابل 2.4 مليار جنيه العام الحالي، و500 ألف جنيه خلال العام الجديد مكافآت الصبية»

زيادة أجور أطباء الامتياز وأخصائي العلاج 197 مليار جنيه

ـ زيادة مكافآت أطباء الامتياز وأخصائي العلاج الطبيعي زيادة كبيرة تبلغ 197.7 مليون جنيه، حيث تبلغ خلال العام المالي الجديد، نحو 365 مليون جنيه مقابل 167.3 مليون جنيه العام الحالي.

وتبلغ مكافآت الأساتذة المتفرغين خلال العام المالي الجديد، 3.7 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه العام الحالي، أما الأساتذة غير المتفرغين بلغت مخصصاتهم م في العام المالي الجديد بنحو 1.5 مليون جنيه، وبلغت تقديرات مكافآت مساعدي ومعاوني الوزراء 43.1 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد.