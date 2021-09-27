وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون العلمي مع كولومبيا

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، أنا ميلينا مونيوس دي جابيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

عبد الغفار يؤكد عمق العلاقات بين مصر وكولومبيا

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وكولومبيا، معربًا عن سعادته بهذا التعاون، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحث الجانبان، إمكانية التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات المصرية والكولومبية.

ووجه الوزير، بضرورة إعداد دراسة للتباحث حول كيفية التعاون الثنائي، وإعادة تفعيل الاتفاق الثقافي لعام 1960 بين البلدين، وتعزيز الروابط، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والجامعات الكولومبية.

وأعربت ميلينا عن سعادتها لعملها في مصر، وعبرت عن إعجابها بالتطور الهائل والتوسع اللافت والمتميز، الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية.

إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات المصري ونظيره الكولومبي

وأشارت سفيرة كولومبيا، إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات المصري ونظيره الكولومبي، وكذلك تبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس، وتفعيل المنح الدراسية، وكذلك إمكانية معادلة الشهادات بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، قدم الوزير هدية تذكارية لسفيرة كولومبيا، التي أعربت عن سعادتها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة على اعتزازها بعملها في مصر.