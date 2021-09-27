الجامعة البريطانية تكرم أبطال طوكيو بحضور وزير التعليم العالي

أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تولي اهتماما للبحث العلمي و التطبيقي و تهدف لبناء لشخصية وإعداد جيلا وطنيا أكثر اشراقا، والعمل على إنتاج باكورة خريجين مؤهلين لسوق العمل محليا ودوليا، موضحا أن الجامعة حققت العديد من المراكز الأولى في التصنيفات العالمية، بجانب امتلاكها العديد من المراكز البحثية المتميزة في مصر، بجانب واحة العلوم والابتكار، فضلا عن تخصيص مستشفى لعلاج طب الأسنان لجميع المواطنين بالمجان بمدينة الشروق.

منح للطلاب المتميزين شاملة التكليفات

وأوضح لطفي خلال حفل تكريم أبطال أولمبياد طوكيو في رحاب الجامعة البريطانية في مصر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب المعروف وعضو مجلس أمناء الجامعة، والطالبة فريال أشرف، و الطالبة جينا فاروق، أن الجامعة تفتح أبوابها لجميع الطلاب ولا تبخل في دعمهم معنويا وماديا، موضحا أن الجامعة قررت منح عدد من الطلاب المتميزين رياضيا محليا و دوليا للدراسة في الجامعة البريطانية شاملة جميع التكاليف.

نفخر بالأبطال الذين رفعوا راية مصر

وقالت الدكتورة فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة البريطانية تفخر بجميع الأبطال الذين رفعوا راية مصر بمختلف المحافل الدولية، مؤكدة أن الجامعة تقدم كافة أنواع الدعم لجميع الطلاب بمختلف المجالات العلمية و البحثية والرياضية، مشيرة إلى دعم الجامعة الذي لا ينقطع، وتقدمه الجامعة للطلاب المتميزين في مختلف المجالات.

وعبرت الدكتورة فريدة خميس، عن فخرها بوجود عدد من الأبطال المصريين الذين حصلوا علي الميداليات المختلفة.

البطلة فريال أشرف: سعيدة بتكريمي

قالت فريال أشرف، الحاصلة علي الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو والطالبة بكلية الصيدلة الجامعة البريطانية في مصر، أنها فخورة بتكريم الجامعة التي تعد بمثابة منزلها الثاني، مشيرة إلى دعم الجامعة لها بمختلف المجالات، بجانب اهتمامها بالرياضة، لافتة إلي تخرجها من الجامعة خلال العام الجاري، وموجهة الشكر علي إطلاق الجامعة اسمها علي دفعتها الحالية.

مجدي يعقوب يكرم أبطال طوكيو

وأكد الدكتور مجدي يعقوب، جراح القاب المعروف، أن تكريم الجامعة للطلاب شيء عظيم ومحفز للآخرين من الطلاب، علي ضرورة الاهتمام بالرياضة وممارستها، موضحا أن جوائز و بطولات أولمبياد طوكيو بمثابة مثال يجب علي الجميع أن السعي من أجله لإحراز البطولات، موضحا أنه بالرغم من صغر سنهم إلا أنهم مع المستقبل سيحققون مراكز عظيمة في المجتمع.