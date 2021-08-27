مصر تشارك في اجتماع مجلس الأمن لمنع النزاعات وتسويتها في إفريقيا

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الجمعة، بصفته رئيس لجنة بناء السلام، في اجتماع مجموعة عمل مجلس الأمن لمنع نشوب وتسوية النزاعات في إفريقيا.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أن السفير أدريس قدم إحاطة لأعضاء المجلس حول أنشطة وجهود لجنة بناء السلام تحت الرئاسة المصرية في دعم القارة الإفريقية لتحقيق السلام والتنمية المستدامين، لا سيما في ظل التحديات المضاعفة التي خلفتها جائحة كورونا.

وأوضح السفير محمد إدريس، أن مجموعة العمل هي إحدى الأجهزة الفرعية المنبثقة عن مجلس الأمن التي تم إنشاؤها عام 2002 لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الرامية لمنع نشوب وتسوية النزاعات في إفريقيا، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأجهزة الأممية الأخرى ذات الصلة بإفريقيا، وكذا تقديم توصيات لمجلس الأمن لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بمنع نشوب وتسوية النزعات في القارة.

عرض شامل لجهود بناء السلام

وأشار إدريس إلى أن الإحاطة التي قدمها لمجموعة عمل مجلس الأمن تضمنت عرضاً شاملاً لجهود لجنة بناء السلام، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير السكرتير العام وقرار الجمعية العامة حول أسباب النزاعات وتعزيز السلم والتنمية المستدامين في إفريقيا.

وأضاف أن لجنة بناء السلام لعبت دوراً فاعلاً لدمج منظور بناء السلام في مناقشات الجمعية العامة حول هذا البند وهو ما تحقق من خلال الرأي الاستشاري الذي قدمته الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام إلى رئيس الجمعية العامة.

وأوضح أن الإحاطة استعرضت أمثلة عملية لانخراط لجنة بناء السلام في حالات دولية وإقليمية في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل والبحيرات العظمى، وطرحت عدداً من التوصيات لينظر فيها مجلس الأمن لتعزيز سبل التعاون وتحقيق الفاعلية المطلوبة للجهود الجماعية لبناء السلام في إفريقيا.