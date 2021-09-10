«كوبيش» يبلغ مجلس الأمن باعتماد قانون انتخاب الرئيس من البرلمان الليبي

أبلغ المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيش، مجلس الأمن الدولي، باعتماد قانون انتخاب الرئيس من البرلمان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجاء القانون، في 77 مادة، حدد من خلالها الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الناخب، وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته.

وقالت المادة «10» من القانون، إنه يشترط فيمن يترشح لمنصب الرئيس، أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.

القانون اشترط أن يكون المرشح للرئاسة حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل

كما اشترط القانون، لمرشح الرئاسة أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

من جانبه، التقى رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، أمس الخميس، والذي يزور تونس، بالسفير الأمريكي، مبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وجرى خلال اللقاء بين الجانبين، مناقشة أهمية وضع أساس قانوني لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، والتطورات الحالية الأخرى في البلاد بالإضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت وسائل إعلام ليبية، أشارت في وقت سابق، إلى أن الدبيبة والرئيس التونسي قيس سعيد، اتفقا على فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية الأسبوع المقبل، وقالت قناتا «ليبيا الأحرار» و«218» الليبيتان، نقلا عن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة قوله إن رئيس الحكومة الليبية اتفق مع «سعيد»، على فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية وفق البروتوكول الصحي الموحد بين البلدين.

وفي سياق متصل، التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا جينس كليفرلي في عاصمة بلاده «لندن»، أمس الخميس، بوزير الداخلية الليبي خالد مازن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الأمني ​​بين البلدين، وبرامج التدريب المدعومة من لندن التي تساعد ليبيا على مواجهة تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة.