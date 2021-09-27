بدء تصوير مسلسل «الغرفة 207» عن قصة للراحل أحمد خالد توفيق

أعلن محمد، نجل الراحل الكاتب أحمد خالد توفيق، بدء تصوير مسلسل الغرفة «207»، اليوم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مسلسل الغرفة «207».. إخراج تامر عشري

ونشر نجل الكاتب أحمد خالد توفيق، صورة كلاكيت مسلسل الغرفة «207»، معلقا عليها «توكلنا على الله»، وهو من إخراج تامر عشري، حوار تامر إبراهيم، مدير تصوير مصطفى فهمي، ومن المقرر أن يشارك محمد فراج أولى بطولاته المطلقة، وفي البطولة النسائية تشارك الفنانة ريهام عبدالغفور، ويقدم العمل في قالب من الرعب والإثارة والغموض، والمسسلسل من 10 حلقات فقط، وسيجري عرضه على منصة «شاهد».

المسلسل مأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق

المسلسل مأخوذ عن مجموعة قصصية تحمل اسم الاسم ذاته للكاتب أحمد خالد توفيق، صدرت في بداية العام «2008»، وأعيد نشرها في طبعة جديدة عام «2017 »، تدور أحداثها جميعا داخل «الغرفة 207»، الموجودة في فندق، أصر مالكه علي بقائه رغم ما شهده من أحداث مؤسفة، راح ضحيتها العديد من الأشخاص، وبطل القصة يدعى «جمال الصواف»، الذي يحكي ذكرياته مع تلك الغرفة، ويصفها بأنها لا تفصل بين الواقع والخيال، ولا بين عالم الأموات وعالم الأحياء.

والجدير بالذكر، أن «الغرفة 207» ثاني رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق التي تتحول إلى عمل سينمائي، بعد أن تحولت رواية ما وراء الطبيعة إلى مسلسل يتكون من 6 حلقات، الذي أثار إعجاب الجماهير والنقاد، قدم بطولته الفنان أحمد أمين شخصية رفعت إسماعيل، الذي قدم في حقبة الستينيات من القرن الماضي، وسط أحداث عامضة خاضها رفعت إسماعيل بنفسه أو سردت له، وتعاونه زميلته الاسكتلندية «ماجي» في كل مغامراته.