مسلسل الحبار يتصدر قائمة الأفضل على نتفيلكس

حقق المسلسل الكوري «لعبة الحبّار» نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على منصة نتفيلكس 17 سبتمبر الجاري، حيث حقق مشاهدات عالية، وإقبال كبير من قبل الجمهور، وأشاد به عدد كبير من الجمهور، وتداوله مقاطع فيديو من العمل الدرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل الحبّار يتصدر قائمة الدراما الكورية

الحبّار يتصدر قائمة الدراما الكورية، وأصبح مسلسل الحبّار أول مسلسل كوري يتصدر قائمة أفضل 10 برامج تلفزيونية على شبكة نتفيلكس في الولايات المتحدة، كما حصل على المرتبة الثانية في الفئة العالمية من أفضل البرامج التلفزيونية على نتفيلكس بعد الدراما البريطانية.

وتبدأ أحداث المسلسل بمجموعة من الأطفال يلعبون لعبة الأحبّار المنتشرة في كوريا الجنوبية عام 1970، ثم يظهر سيونج جون وهو صغير وسعيد بالفوز على أقرانه، ثم يظهر في المشهد التالي وهو كبير ولديه ابنة ولكنه يعاني من أزمة مالية، والكثير من الديون التي تدفعه للمشاركة في ألعاب غامضة لربح مبالغ مالية.

قصة مسلسل الحبّار

يتكون مسلسل الحبّار من 9 أجزاء، وتدور أحداثه في إطار من التشويق حول مجموعة من الأشخاص الذين يشاركون في سلسلة من الألعاب المميتة للأطفال للفوز بجائزة مالية كبيرة تبلغ 45.6 مليار وون «38.5 مليون دولار أمريكي»، وبجانب هذه الجائزة ينتظرهم مخاطر كبيرة.

أبطال مسلسل الحبّار

المسلسل بطولة لي جونغ جاي الذي يقوم بدور سيونغ جي هون، وبارك هاي سو بدور تشو سانغ وو، واي هاي-جون بدور هوانغ جون هو، أوه يونغ سو بدور أوه إيل نام، إنتاج شركة سيرن بيكتشرز.