مصرع شخص وإصابة 2 إثر سقوط سقف شقة وسط الإسكندرية

لقى مواطن مصرعه وأصيب شخصان إثر سقوط سقف شقة في العقار رقم 164 شارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية، وسط الإسكندرية، على عمال والأسرة صاحبة الشقة أثناء ترميمها، حيث صدر لها قرار ترميم منذ عدة أيام.

تفاصيل سقوط سقف شقة في الإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً بورود إشارة لقسم شرطة الإبراهيمية من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط سقف شقة في العقار رقم 164 شارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية.

الشقة صادر لها قرار ترميم منذ أسبوعين

انتقلت ضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة سقوط السقف الذي كان يقوم العمال على ترميمه والذي صدر له قرار ترميم من حي وسط الاسكندرية في 15 سبتمبر الجاري، أي أن ذلك منذ قرابة أسبوعين.

نقل المصابين إلى مستشفى الأميري

ونتج عن ذلك وفاة شخص وإصابه 2 منهم عامل وآخر من أصحاب البيت، فيما تم نقلهم إلى مستشفى الأميري لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر في قسم الشرطة وجار العرض على النيابة.

وتشهد الإسكندرية في الآونة الأخيرة سقوط أسقف وانهيارات في عدد من العقارات وميل الأخرى، حيث أن الإسكندرية تعاني في الآونة الأخيرة من وجود عقارات عفى عليها الزمن تحتاج إلى ترميم كثيف، وأخرى تم بناؤها بشكل مخالف وتحتاج إلى إزالة نتيجة البناء بشكل سيء وكون مطابقة للمواصفات القياسية.