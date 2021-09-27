تثبيت 4 رادارات على طريق كورنيش الإسكندرية بسبب تكرار الحوادث

شهد طريق الكورنيش بالإسكندرية، حوادث عديدة خلال الآونة الأخيرة ما أسفر عن عدد من الإصابات نتيجة زيادة السرعة من قبل السائقين، الأمر الذي حاولت إدارة مرور الإسكندرية تحجيمه بوضع 4 رادارات في طريق كورنيش الإسكندرية من أجل معاقبة المخالفين بوضع غرامات عليهم ما يؤدي إلى الحد من تلك السرعات والذي بدوره يحد من عدد الحوادث والخسائر البشرية والمادية.

تكنولوجيا الرادارات الثابتة على كورنيش الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أماكن الرادارات الثابتة على كورنيش الإسكندرية والتطبيق التكنولوجي المتاح بها للحد من عمليات التحايل التي قد يقوم بها بعض السائقين للهروب من تلك الرادارات.

أماكن الرادارات الثابتة على كورنيش الإسكندرية

- رادار شارع شعراوي.

- رادار سان ستيفانو.

- رادار جليم باي.

- رادار إشارة شارع سوريا.

إجراءات لمنع تحايل السائقين على كورنيش الإسكندرية

من جهته، أكد مصدر بإدارة مرور الإسكندرية، أن الرادارات الثابتة جرى تركيبها للحد من عمليات السرعة الشديدة لدى قائدي السيارات وذلك للحد من حوادث الطرق التي تكثر في تلك المناطق التي تشهد كثافة عالية كونها في وسط طريق الكورنيش.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن جميع تلك الرادارات الثابتة جرى ربطها ببعضها حيث يتم تحديد المسافة والوقت ومن ثم تقدر السرعة تلقائياً، وذلك لتفادي فكرة «الفهلوة» التي قد يسير بها البعض حيث يزيدون من السرعة بعد المرور من الرادار، وهو الأمر الذي يسبب كثرة الحوادث نتيجة تسرع البعض أو «استنصاح» الآخرين والنتيجة دائما تأتي مضادة لهم ولغيرهم.