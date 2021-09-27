«الإسكان»: محطة بحر البقر في سيناء الأكبر عالميا.. توفر مليار متر مكعب من المياه

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن محطة تحلية المياه «بحر البقر»، هي الأكبر من نوعها في العالم، وتوفر مليار متر مكعب من المياه المحلاة في السنة، لافتا إلى أن المياه أساس التنمية، موضحا أن المحطة قادرة على زراعة 500 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء متابعا: «ده مشروع الخير على أرض الخير، ومساحة المحطة تنتج أكثر من 5 ملايين متر مكعب يوميا، وفيه تنمية عمرانية في سيناء، والمواطن هايكون عنده المسكن والخير كله، والنهاردة موسوعة جينيس، إدتنا 3 شهادات، مش شهادة واحدة، أولا لأن بقى عندنا أكبر محطة تحلية مياه في العالم، وقبلها كان فيه محطة بتنتج 3 ملايين متر مكعب يوميا في المكسيك، لكن محطة بحر البقر تفوقت عليها».

معالجة الملوثات في المياه عن طريق الأوزون

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية رشا مجدي، أن الملوثات الموجودة في المياه يتم معالجتها، وهذا جعل مصر تحصل على شهادة جودة أخرى بجانب تعقيم المياه بطريقة الأوزون، وهو الأمر الذي سهل الحصول على شهادة ثالثة من موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

طاقة معالجة المياه في مصر أصبحت نحو 20 مليون متر مكعب يوميا

وأوضح نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أن مصر تريد الحفاظ على كل نقطة مياه، خاصة أن إعادة استخدام المياه أصبحت استراتيجية عالمية، مبينا أن إجمالي طاقة المعالجة حتى عام 2014 كانت 10 ملايين متر مكعب في اليوم، ولكن حاليا بعد افتتاح محطة بحر البقر بجانب محطات أخرى، أصبحت طاقة المعالجة تصل إلى 20 مليون متر مكعب يوميا، مطالبا المواطنين بالحفاظ على هذه المحطات بجانب ترشيد الاستهلاك واستخدام الطرق الحديثة في ري الأراضي الزراعية.