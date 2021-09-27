السيسي يمازح مسؤولي وعمال محطة «بحر البقر»: اخلعوا الكمامات عشان نتصور

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المسؤولين والعاملين في محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، عقب افتتاحها وتفقدها.

صورة تذكارية

ومازح الرئيس، المسؤولين والعاملين في المحطة، بعد وقوفهم لالتقاط الصورة التذكارية بالكمامات، وأشار لهم بخلع الكمامات لالتقاط الصورة التذكارية.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

ويتكون مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، من قناة مأخذ المياه المطلوبة معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وتجري معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، إلى جانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.

وتشمل المحطة مبنى طلمبات مأخذ المياه، أحواض الخلط السريع، أحواض الخلط البطيء، وأحواض الترسيب والمرشحات ذات الأقراص وأحواض الأوزون، وخزانات الكلور والمياه المعالجة، وخطوط معالجة الحمأة، وتضم أحواض تكثيف الحمأة ومباني التجفيف الميكانيكي ووحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية.

كما تضم المحطة مبانٍ إدارية، وتشمل المبنى الرئيسي ومباني العاملين والكيماويات والكلور والأوزون، ومولدات ومحولات وورش ومسجد وشبكات الطرق الداخلية وأعمال تنسيق الموقع العام.

المحطة تخلق 40.2 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات

وتعمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد على إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق 40.2 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات، إضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء.