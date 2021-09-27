رابط تسجيل رغبات تكليف الصيادلة 2018 و 2019.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان فتح باب التسجيل لجميع أفراد دفعتي صيادلة 2018 - 2019 لجميع الفئات سواء خاص أو حكومي، وذلك بعد مايقرب من عام من إثارة الجدل حول موقف خريجي الدفعتين، ودشنت وزارة الصحة رابط تسجيل رغبات تكليف الصيادلة 2018 و 2019، يجرى فتحه بعد ساعات، يمكن الدخول عليه من خلال الخطوات التالية:

رابط تسجيل رغبات تكليف الصيادلة 2018 و 2019

- الدخول علي رابط تسجيل رغبات تكليف الصيادلة 2018 و 2019 من (هنا).

- لوزارة الصحة والسكان الحق في تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.

- العمل يكون في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، لمدة عامين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ماهو تكليف وزارة الصحة؟

- التكليف أو تجديده يكون بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

- يجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

- وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن.

وكان مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجرى حاليا الإعداد لتكليف الصيادلة من خريجي دفعة 2018، الذين لم يكلفوا، لافتا إلى أنه يجرى إعداد قاعدة البيانات لتكليف الصيادلة، الذين لم يكلفوا ضمن دفعة 2018، التي كلف جزء منها سابقا، إلى جانب جزء آخر من خريجي دفعة 2019.