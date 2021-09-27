«تيك توك» تحتفل بوصولها لمليار مستخدم شهريا

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، الوصول إلى نحو مليار مستخدم شهريا من شتى أنحاء العالم، معربة عن فخرها، بأن تكون دائما بجانب عائلتها من المستخدمين وصناع المحتوى والمبدعين، الذين يتحولون إلى نجوم على المنصة، وأيضا الشركات والمؤسسات، التي تمتلك حسابات على المنصة.

تيك توك تحتفل بوصولها إلى مليار مستخدم شهريا

وقالت في بيان لها اليوم، إنه في ضوء اهتمام المنصة بالإلهام والإبداع وتكريس جهودها في هذا الإطار، تحتفل المنصة اليوم، بوصولها لمليار مستخدم شهريا حول العالم، للتعلم أو البحث عن المحتوى الترفيهي، الذي يكون دائما مصدرا للسعادة خلال المنصة أو اكتشافهم شيئا جديدا، من خلال الحملات التي تقوم بها المنصة دائما، لتلبية احتياجات مستخدميها.

وأشارت المنصة العالمية «تيك توك»، إلى إنها باتت جزءً أساسيا من الحياة اليومية للمستخدمين بجميع أنحاء العالم، بفضل الإبداع والإلهام الذي يقدمه صناع المحتوى، إذ يتميز مجتمع «تيك توك»، بالقدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص، ونقلهم عبر الأجيال بين الموسيقى والطعام والجمال والموضة والفن وكل شيء بينهما.

وأوضحت المنصة، أن الثقافة أصبحت تبدأ حقاً على «تيك توك»، لافتة إلى إنه أينما كنت أو أينما ذهبت تحتفل بكل شخص وكل مبدع ألهم المنصة وباقي المستخدمين، وأيضا تحتفل بالفنانين، الذين أطلقوا ألبومات قوية ورائعة على المنصة، بالإضافة إلى العلامات التجارية الذين يتواصلون دائما معها.