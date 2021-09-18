تفاصيل محاكمة فتاة الهوهوز.. السجن 3 سنوات لنشر الفجور على تيك توك

بعد اتهامها بنشر الفجور والفسق في المجتمع والتحريض على الأفعال غير الأخلاقية، قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، بحبس الفتاة «ياسمين» الشهيرة بـ«كائن الهوهوز» وصديقها، لمدة 3 سنوات مع النفاذ، وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد توجيه عدة اتهامات لهما، منها نشر الفسق والفجور، خاصةً بعد فحص كافة الفيديوهات المنشورة على موقع «تيك توك»، أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثبتت أن الفتاة كانت تحاول نشر الفسق والفجور من خلال علاقتها بصديقها.

تفاصيل محاكمه فتاة الهوهوز وصديقها بعد نشر فيديوهات على تيك توك

وكانت المحكمة الاقتصادية حجزت النطق بالحكم في الجلسة الماضية بالشهر الماضي وذلك بعد السماع لأقوال للمتهمين وتحقيقات النيابة وتحريات المباحث التي اثبتت انها أقامت علاقة مع صديقها وأنه لم يكن زوجها كما كانوا ينشروا في الفيديوهات.

تفاصيل اتهام فتاة الهوهوز وصديقها

وأثبتت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة قبل إحالة قضية «ياسمين ع.»، المعروفة إعلاميًا بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها المصور، إلى المحكمة الاقتصادية، أن المتهمة تعمدت نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، عبر بث مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك، مع صديقها المصور .

كما تبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهمة صوَّرت مقاطع فيديو داخل شقتها، في عدم وجود طفلتيها، بصحبة صديقها «أسامة»، الذي كان يصورها بهدف جني الربح المادي وزيادة عدد المشاهدات على قناة الفتاة على تيك توك، في محاولة للشهرة، وجمع أكبر عدد من المشاهدين.

وعلى غير الادعاءات التي نشرت من قبل «كائن الهوهوز» عبر مقاطع الفيديو، فان المتهمة والشخص المضبوط غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة، وأنهما بثا مقاطع الفيديو بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة من الربح المادي عبر تطبيق تيك توك.

وأوضحت التحريات أنهما كانا يظهران معاً على أنهما متزوجين، من أجل المشاهدات وجذب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن التحريات أثبتت أنه صديقها وأنها مطلقة ولديها أطفال.

الأمن يلقي القبض على فتاة الهوهوز وصديقها

وألقت الأجهزة الأمنية، منذ أشهر، القبض على فتاة تُدعى «ياسمين ع.»، وهي فتاة تعرف نفسها على تطبيق «تيك توك»، باسم «كائن الهوهوز»، حيث قامت المتهمة ببث مقاطع فيديو، بمساعدة أحد الأشخاص، وتبين أن هذه الفيديوهات تتضمن أفعالاً وإيحاءات منافية للآداب، وذلك خلال تواجدها في إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.