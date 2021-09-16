معلومات عن موكا حجازي فتاة تيك توك: اعترفت بممارسة الرذيلة مع 5 أشخاص

تساؤلات عديدة، شهدتها محركات البحث، حول موكا حجازي فتاة تيك توك، ومن هي تلك الفتاة، وذلك بعدما كشفت موكا حجازي، خلال التحقيق معها، أنها مارست الجنس مع 5 أشخاص قرابة الـ10 مرات، حتى أنها كانت تقيم مع شاب يدعى أيمن، لفترة من الوقت في منزله. وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز 10 معلومات عن فتاة تيك توك موكا حجازي التي أحدثت جدلًا خلال الساعات القليلة الماضية.

موكا حجازي تيك توك

1- اعترفت موكا حجازي فتاة تيك توك، في التحقيقات ببعض الأمور المهمة، التي من بينها، أنها كانت تعيش مع والدها في الجزائر، حيث إن والدها ووالدتها منفصلان، منذ 10 سنوات، وبعدها سافر للعيش مع والدها في الجزائر، الذي كان يعمل تاجر ملابس.

2- وأكدت موكا حجازي فتاة تيك توك، أنها عاشت مع والدها 9 سنين قبل أن تعود إلى مصر بعد زواج والدها، ولم تكن تحب وجودها معه، لتأتي مصر وتعيش مع والدتها التي كانت أيضا غير مرحبة بوجودها.

3- وأوضحت أن والدتها كانت ترفض تصرفاتها، وترفض أنواع الملابس التي اصطحبتها معها من الجزائر، وكانت تحبسها في الغرفة طالما زوج والدتها في المنزل.

4- لدى موكا حجازي، حسب ما قالته في التحقيقات، شقيقين هما فارس 23 عاما، ونورهان 21 عاما.

موكا حجازي تترك منزل والدتها

5- قالت موكا حجازي فتاة تيك توك في التحقيقات: «كنت مضايقة من والدتي علشان بتضربني، فقلت لها أنا همشي وهسيب البيت أو هموت نفسي حتى إني مسكت الموس وعورت دراعي، فأخذتني القسم عملت إثبات حالة وبعدها تركتني وأنا مشيت، ولم تحاول منعي».

6- وقالت موكا، إنها رحلت بعد ذلك إلى الشيخ زايد بعدما تركت والدتها، حيث ذهبت لأنها كانت تعرف بعض البنات من خلال الإنترنت، وتقابلوا في كافيه، وهناك تعرّفت على شخص يدعى مصطفى، واصطحبها إلى منزله بعدما علم بحكايتها، حيث كان يعيش مع زوجته، وهناك جلست معهم 7 أيام، قبل أن ترحل لرفضها اقتراحه بالمعيشة في دار رعاية.

7- وأضافت موكا حجازي فتاة تيك توك، أنها انتقلت بعد ذلك للعيش في أكتوبر مع فتيات كن يستأجرن شقة، ويدرسن بجامعة بأكتوبر، وتعرفت على أكثر من فتاة عن طريق الإنترنت، وبعد فترة ما يقرب من شهرين إلى ثلاثة أشهر تعرّفت على شخص يدعى أيمن الذي ذهبت لتعيش معه في شقته.

رحلة موكا حجازي فتاة تيك توك

8- انتقلت موكا حجازي فتاة تيك توك، ما بين العيش في شقة مع البنات اللاتي تعرفت عليهن، وعند نزول تلك الفتيات إجازة كانت تذهب لتعيش مع أيمن الذي تعرفت عليه صدفة، حيث كانت ذات مرة في طريقها إلى بعض الأصدقاء، وفجأة ظهر لها بعض الشباب الذين حاولوا التحرش بها، وحينها ظهر أيمن الذي تشاجر معهم، وقام بتوصليها لشقة صديقاتها.

9- اتصلت موكا بعد فترة بأيمن، الذي كان قد أوصاها بأنها تتصل به إذا احتاجت أي شيء، وهو بالفعل ما قامت به فتاة تيك توك، عندما لم تجد مكانا لتقيم فيه، فاتصلت به، فقال لها تعالي اقعدي عندي كام يوم، وكانت فترة إقامتي معه في فترات مختلفة، بالتناوب مع أصدقاء آخرين.

10- اعترفت موكا حجازي، خلال التحقيقات أنها مارست الجنس مع 5 أشخاص قرابة الـ10 مرات.