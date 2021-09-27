ضياء السيد: محمد عبد الشافي لم يهرب من المنتخب واستُبعد بسب الإصابة

كشف ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، عن حقيقة عدم تعرض محمد عبد الشافي للإصابة ورفضه التواجد بقائمة الفراعنة لمواجهتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، كما زعمت بعض التقارير الصحفية، مؤكدًا أن الاستبعاد من المنتخب جاء بناءً على تقرير طبيب من نادي الزمالك.

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى عدم إصابة محمد عبد الشافي، ورفضه التواجد في قائمة منتخب مصر، لعدم مشاركته في مباراتي أنجولا والجابون، بالجولتين الأولى والثانية، وهو ما اعتبره اللاعب إهانة لتاريخه الكبير.

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