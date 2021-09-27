استبعاد محمد عبدالشافي من معسكر منتخب مصر

يعقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيًا مصغرا قبل انطلاق تدريبات الفريق في السادسة من مساء غد الثلاثاء، بستاد الجيش في برج العرب، استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقررة إقامتها الخميس المقبل، كما سيجري فتح تدريبات الفريق غدان لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، استدعاء محمد حمدي لاعب بيراميدز، للانضمام إلى صفوف المنتخب، بعد استبعاد محمد عبد الشافي لاعب الزمالك، حيث تستدعي حالته مزيدًا من العلاج.

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