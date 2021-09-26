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الزمالك يواجه بيراميدز وديا الخميس

كتب:

الوطن
09:36 م | الأحد 26 سبتمبر 2021
لاعبي الزمالك

لاعبي الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة ودية أمام فريق بيراميدز في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

واتفق الجهاز الإداري لفريق الزمالك مع نظيره بنادي بيراميدز، على خوض المباراة بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الذي طلب خوض وديتين في الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين.

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