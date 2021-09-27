الإسكان: محطة مياه بحر البقر تستهدف تنمية سيناء وزراعة نصف مليون فدان

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن افتتاح محطة تحلية مياه بحر البقر، اليوم، يُعد إنجازا كبيرا، لأنها تنتج أكثر 5 ملايين متر مكعب من المياه يوميا، لافتا إلى أن المحطة هدفها إحداث تنمية في شبه جزيرة سيناء، وأقيمت مكان مصرف مياه كان يؤثر بالسلب على بحيرة المنزلة، وسيتم معالجة المياه من أجل زراعة نصف مليون فدان في سيناء، مشيرا إلى أن المحطة توفر مقومات الحياة كاملة للمواطن في سيناء، حيث تتواجد لديه مياه شرب ومياه للزراعة ومدن جديدة تعمل الدولة على بنائها.

التركيز على مياه الشرب واستخدام المياه المحلاة في المحافظات الساحلية

وأضاف «إسماعيل»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الوزارة تركز على عدة محاور، أولها مياه الشرب، التي كان يتم الاعتماد عليها من مصدر واحد وهو مياه نهر النيل فقط، لافتا إلى أن المحافظات الساحلية تعمل الدولة على إقامة محطات تحلية فيها، بدلا من نقل المياه من النيل إليها، مثل محافظات مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء.

زيادة المياه المحلاة في مصر خلال سنوات

وأوضح نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أن تحلية المياه في الوقت الحالي أصبح ضرورة، لأنه لا توجد تنمية دون مياه، لافتا إلى أن كل المصانع التي تؤسسها الدولة والمدن الجديدة تحتاج إلى مياه، موضحا أن إجمالي طاقة المياه المحلاة في مصر في عام 2014 كان 80 ألف متر مكعب يوميا، ولكن حاليا في عام 2021 أصبحت 1.3 مليون متر مكعب يوميا، بإجمالي 16 ضعفا، وسط إنشاء 3 محطات تحلية مياه، والعمل على الانتهاء من 15 محطة أخرى خلال أشهر مقبلة، مؤكدا أن كل التنمية التي ستتم في المدن الجديدة ستكون معتمدة على المياه.