أستاذ بكلية الزراعة: محطة بحر البقر ستوفر 2 مليار متر مكعب مياه سنويا

أشاد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة معالجة مياه بحر البقر اليوم، موضحًا أن تكلفة المشروع، بلغت 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مشروع معالجة المياه ببحر البقر، يؤهل لإصلاح وزراعة ما يقرب من نصف مليون فدان، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية رشا مجدي، ويُعرض على شاشة «صدى البلد».

مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر يوفر مياه كانت مهدرة من قبل

وأضاف «أبو اليزيد»، أن مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر، يوفر مياه كانت مهدرة من قبل، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على تأمين المواد الغذائية للمواطنين، وهذا يأتي التزامًا بالدستور، كما أن هذا المشروع سيوفر 2 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، كما أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تأتي استكمال للمشروع الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى لاستدامة الغذاء وسلامته.

مصر أصبحت تستثمر في إعادة تدوير المياه

وأوضح الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في خطابه أمام الأمم المتحدة خلال اجتماعات مؤتمر «الغذاء العالمي»، أن مصر تطبق استدامة وسلامة الغذاء، فالدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملتزمة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كتطبيق حقيقي للدستور المصري، موضحًا أن مصر أصبحت تستثمر في إعادة تدوير المياه والاستفادة القصوى لكل قطرة مياه.

القيادة السياسية تحترم تطبيق الدستور

وأردف الدكتور أحمد أبو اليزيد، أن مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه من خلال هذا المشروع «الجبار»، إذ أن مصر دخلت موسوعة جينيس القياسية بهذا المشروع، إذ سيزيد من الأراضي المنزرعة، مؤكدًا ان القيادة السياسية تحترم تطبيق الدستور، والذي نص على أن لكل مواطن الحق في الغذاء صحي وكافي وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين، وهو ما شهدناه في مشروعات قومية بدءًا من إنشاء 100 ألف فدان صوب زراعية.