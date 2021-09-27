وزير قطاع الأعمال يعلن موعد صرف التعويضات لعمال شركة الحديد والصلب

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، موعد حصول العاملين في شركة الحديد والصلب على مستحقاتهم المالية بعد قرار التصفية، موضحًا أنه يُنسق هذا الأمر مع وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، ونتوقع أن يتم توقيع المستحقات المالية الخميس المقبل، «حجم التعويضات تخطى الـ2 مليار جنيه»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على «الحدث اليوم».

موعد صرف مستحقات العاملين في الحديد والصلب

وأضاف «توفيق»، أنه ليس كل العاملين في الحديد والصلب سيتم صرف تعويضات لهم، فهناك عاملون ما زالوا على قوة العمل، وآخرون انتقلوا لشركة المناجم، لكن حجم التعويضات لمن تم تصفيتهم يتخطى الـ2 مليار جنيه، مؤكدًا أن لجنة الطروحات في الوزارة استقرت على طرح 5 شركات في البورصة قبل يونيو المقبل، ليس من بينها شركة مصر للتأمينات، «الشركة دي عاوزة شغل كتير، هانطرحها في النصف الثاني من 2022».

عدد شركات قطاع الأعمال انخفضت إلى 82 بدلًا من 118

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن عدد شركات قطاع الأعمال أصبحت 82 شركة بدلًا من 118 شركة، إذ تم دمج جزء كبير من شركات الغزل والنسيج، فضلًا عن دمج بعض الشركات في النقل البري، سواء نقل ركاب أو نقل بضائع، فضلًا عن دمج حوالي 3 شركات في التجارة الخارجية، مؤكدًا أن هناك منطق للدمج، فالدمج أسلوب وليس هدف في حد ذاتة، مؤكدًا أنه يتم العمل على زيادة أرباح الشركات، «بنعمل جراحة جامدة لشركات بتخسر».

تم إحياء شركة دلتا للحديد والصلب بالكامل

وتابع الدكتور هشام توفيق: «فيه شركات كانت بتكسب جنيه، بقت تكسب 2 جنيه، خطة التطوير بدأت. عمل الشركات في المجمل دلوقتي أنا راضي عنه، لأن خطة الوزارة طويلة المدى، ممكن بقى على أواخر 2022 نشوف أرقام المكاسب والخسائر ونحكم، فيه عمالة إنتاجها ضعيف، مش بتاخد الأجور اللي لازم تاخدها عشان الشركات بتخسر، في شركات اتوقف النزيف وفيه شركة دلتا للصلب اعيد احيائها بالكامل».