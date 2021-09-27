«بيضة ماكرون وجزمة بوش».. أبرز المواقف المحرجة لزعماء العالم (فيديو)

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج للمرة الثانية، خلال بضعة أشهر، لكنه ليس الرئيس الوحيد في العالم الذي يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات التليفزيونية، حيث تعرض ماكرون في عام 2017 لاستهداف ببيضة أصابت رأسه، عندما كان في زيارة لمعرض زراعي في فرنسا.

واستُهدف ماكرون، على هامش رحلة إلى المعرض الدولي للتموين والضيافة في ليون، حيث تلقى ترحيبا حارا، ومع ذلك ألقيت بيضة في اتجاهه أثناء سيره.

كما تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة على وجهه في يونيو الماضي في مدينة «لادروم» الفرنسية.

ويُعد الحادث الأشهر، بين حوادث الاعتداء على الرؤساء، هو ضرب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، بالحذاء في العراق عام 2008، خلال زيارته الأخيرة قبل انتهاء ولايته.

رئيس وزراء إيطاليا الأسبق يتعرض للضرب

حادث آخر وقع في أوروبا، وتمثل في تعرض رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني خلال عام 2009 للضرب خلال مشاركته في تجمع لحزب «الحرية» في ساحة «الدومو» بمدينة ميلانو الايطالية.

وفي عام 2011، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل بعد أن أمسك بالرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، وكاد يطرحه أرضا، بينما كان يصافح المواطنين في جنوب غرب البلاد.

وبعد تلك الواقعة بعام، اضطر ساركوزي للاختباء في أحد المقاهي حتى تأتي الشرطة الفرنسية لحمايته، بعد أن تعرض لهجوم بالبيض من قبل مئات المتظاهرين في مدينة بايون جنوب غرب فرنسا.

هيلاري كلينتون تتعرض للضرب بالحذاء

وتعرضت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون للضرب بالحذاء في 2014، أثناء مشاركتها بمؤتمر في مدينة «لاس فيجاس».

كما تعرض رئيس الوزراء الأوكراني السابق، أرسيني ياتسينيوك، للضرب، أثناء إلقاء كلمته في البرلمان حول أداء حكومته عام 2015.

وفي عام 2019، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لرمية بهاتف محمول بعدما صعد إلى المنصة لإلقاء كلمته في مدينة إنديانا بوليس بولاية إنديانا.