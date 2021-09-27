ماكرون يتعرض للضرب بالبيض للمرة الثانية «فيديو»

المواقف المحرجة التي يضع فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تتوقف، فاليوم تعرض «ماكرون» إلى الرشق بالبيض أثناء جولته في ممرات المعرض الدولي للضيافة بمدينة ليون الفرنسية.

تلقى «ماكرون» ترحيبًا كبيرًا من الجماهير والحضور، ولكن رغم ذلك، كان للبيض طريقًا إلى وجه الرئيس الأمريكي أثناء سيره بالمعرض، وظهر ما تعرض له الرئيس الفرنسي خلال فيديو قصير تداول وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الفيديو «البيضة» وهي تستهدف كتف الرئيس الفرنسي، ولكن لم يحدث لها شيء ولم تنكسر، وذلك بحسب بحسب صحيفتي «يورو نيوز» و«اندبندنت».

إيمانويل ماكرون يعلق على إلقائه بالبيض

لم تمر الواقعة مرور الكرام على إيمانويل ماكرون، فعلق عليها طالبًا من الشخص الذي قام بإلقاء البيضة في وجه أن يواجهه: «إذا كان لديه ما يقوله لي، فليأت»، وذلك وفقًا لما أكدته صحيفة «لا فيجارو» الفرنسية، واستطاع الأمن الفرنسي إلقاء القبض على الشخص الذي ألقى بالبيضة على الرئيس.

واقعة صفع الرئيس الفرنسي ماكرون

ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها إيمانويل ماكرون لذلك، فخلال شهر يونيو الماضي، تعرض لصفعة من قبل أحد الأشخاص أثناء إحدى جولاته، وتم الحكم عليه بالسجن 18 شهرًا، لكن المحكمة قلصت 14 شهرًا من العقوبة، وبعد ذلك تم إطلاق سراحه وعلق قائلًا: «لا أندم على ما فعلته».

ضرب ماكرون بالبيض للمرة الأولى

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها إيمانويل ماكرون للضرب بالبيض، وسبق أن حدثت في عام 2017 وأصابت بيضة رأسه، عندما كان في زيارة لمعرض زراعي.