طبيب: التوتر أخطر ما يؤثر على جهاز المناعة.. ابتعد عنه بممارسة الرياضة

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ أمراض المناعة، إن المناعة في جسم الإنسان تعتبر الجيش الدفاعي الذي خلقه الله لكي يحمي الإنسان، ويجب تدريب هذا الجيش من خلال «التطعيمات» لكي يُنتج أجسامًا مضادة لمحاربة الفيروسات، ويجب الحفاظ على الجهاز المناعي في أوقات عدم الإصابة واتباع إجراءات صحية في النوم وتناول الطعام، مشيرًا إلى أن الأمراض المناعية الوراثية قليلة، ولكن مسألة «شخص اتولد مناعته ضعيفة أو قوية» يخضع لأسلوب حياته، فلو كان الشخص منذ طفولته يتناول طعامًا صحيًا ستكون مناعته قوية، ولو تناول غذاءً غير صحيًا فهذا لن يؤدي إلى جهاز مناعة جيد.

نصائح لجهاز مناعة قوي

وأضاف «مصباح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الإثنين، أن الإنسان لكي يحصل على جهاز مناعة قوي، يجب أن ينام 8 ساعات في اليوم، ويستمر في ممارسة الرياضة، ويبتعد عن التوتر والانفعال، لأنهما من أهم الأسباب التي تدمر جهاز المناعة، لأن الخلايا الليمفاوية المسؤولة عن جهاز المناعة تتأثر، معقبًا: «قلة الأكل ممكن أعوضها بحباية فيتامينات، لكن التوتر والانفعال بيطلع هرمونات الهدم التي تهدم ما جرى بناؤه في جهاز المناعة، وهذا الهدم يؤدي إلى الإصابة بالمرض، وممكن يكون اتنين إخوات واحد يصاب بالإنفلونزا أكثر من مرة في السنة، والتاني لا يصاب، ومن المهم الابتعاد عن التوتر والقلق من خلال الرياضة وتمارين التنفس».

هرمونات مضادة للألم

وتابع أستاذ أمراض المناعة، أن الهرمونات المضادة للألم في الجسم هي العنصر الأول في المناعة، وعدم التوازن فيها يؤدي إلى ما يُعرف بـ«العاصفة المناعية»، التي يمكن أن تؤدي من تكرار العدوى بالإنفلونزا وحتى الإصابة بأمراض السرطانات، مشددًا على أن صغار السن يجب أن يحصلوا على الفيتامينات من خلال الطعام والشراب، ولكن كبار السن -أكثر من 50 سنة- يمكن أن يتناولوا أدوية مساعدة إلى جانب التغذية الجيدة.