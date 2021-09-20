بينها «الزنك».. قائمة مكملات غذائية لتقوية جهاز المناعة ضد كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن جهاز المناعة يعد حائط الصد الأول لمواجهة الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات الدخيلة على الجسم، ومع انتشار جائحة كورونا وظهور العديد من المتحورات الجديدة للفيروس التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان وقوة الجهاز المناعي، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة إلى بعض المكملات التي تساعد جهاز المناعة في مواجهة الفيروسات الدخيلة على الجسم.

مكملات غذائية لتقوية جهاز المناعة

وأشار «عقبة» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى قائمة المكملات الغذائية التي يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو يرغبون في تقوية جهاز المناعة لديهم تحسبا للعدوى بأي فيروس أو الحفاظ على صحتهم، المداومة عليها، على النحو التالي:

- الزنك

يعد واحدًا من أهم المكملات الغذائية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، التي تتواجد في المكسرات واللحوم، ولكن لا يحب الإفراط في تناولها حتى لا تؤثر على صحتك، ويقلل الزنك من مضاعفات المصاحبة عند الإصابة بالإنفلونزا.

- فيتامين د

يعاني العالم من جائحة كورونا ويعد استخدام الفيتامينات بصورة عامة، مفيدًا لجهاز المناعة للتصدي والتقليل من مضاعفات جائحة كورونا، ومع انخفاض درجات الحرارة وعودة الطقس البارد تكون الحاجة لفيتامين د أكثر من أي وقت مضى.

- فيتامين سي

واحد من الفيتامينات التي يوصي بها الأطباء دوما في علاج نزلات البرد، نظرا لدور الذي تقدمه في تقوية جهاز المناعة، ويقلل من الأعراض عند الإصابة بداء وبائي، لابد من استخدام الفيتامين سي في نظامك الغذائي لتقوية جهاز المناعة.

- الثوم

الثوم مفيد جدا لتقوية جهاز المناعة نظرا لما يحتويه من الآليين الذي يساعد في تقوية جهاز المناعة، ويقلل من خطر نزلات البرد ويعمل على تقليل أعراض الإصابة.

تحذير من تناول بعض الأدوية دون استشارة الطبيب

وحذر رئيس قسم المناعة، من بعض الأدوية التي تقلل جهاز المناعة وتجعله هشا، تتمكن منه الفيروسات أو حتى نزلات البرد العادية التي تجعل المضاعفات قوية وأحيانا تسبب العديد من المشاكل الصحية في حالة الاستخدام المفرط أو بدون استشارة طبيب.

قائمة الأدوية التي تضعف المناعة

- أدوية المضادات الحيوية المفرطة.

- أدوية الكورتيزون.

- الأدوية المستخدمة في علاج الالتهابات.