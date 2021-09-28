مهلة 72 ساعة قبل منع دخول البضائع غير المسجلة إلى الموانئ المصرية

تكثف مصلحة الجمارك المصرية من برامج تدريب التجار والمستوردين على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI قبل التطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إجراء تدريبات للتسجيل على النظام الجديد عبر الإنترنت «أونلاين» عبر منصة نافذة على مدار ساعتين من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة، مؤكدة أن الأسبوع الحالي هو الأخير للتدريب قبل تفعيل المنظومة الجديدة في 1 أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن التدريب عن طريق الإنترنت «أونلاين» على نظام التسجيل للمسبق للشحنات يأتي مراعاة للإجراءات الاحترازية وتسهيلاً على المتعاملين مع المصلحة على مستوى الجمهورية ولذا قامت مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة MTS بتوفير أيام أكثر للدورات التدريبية (المجانية) الأون لاين (Online) عن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI قبل تطبيق المرحلة الإلزامية أول أكتوبر المقبل.

ممنوع دخول البضائع غير المسجلة بداية من الجمعة

ووفقاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى الموانئ المصرية بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق لأول من أكتوبر المقبل ما لم تكن مسجلة مسبقاً.

ومنحت المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات لمن يتقدم بأوراق الملف الجمركي للشحنات داخل المراكز اللوجيستية التمتع بالكشف الفوري على الشحنة في نفس اليوم وهو ما يساهم في تقليل التكلفة الخاصة بتكلفة الأرضيات أو تكلفة شركات التوكيلات الملاحية مع متابعة دورية بلجان مشتركة من الجمارك المصرية في ساحات الكشف والمعاينة بكل الموانئ ودراسة لكل المعوقات لتسهيل وتذليل المعوقات أمام المستوردين والموردين ووفقاً لمصلحة الجمارك المصري التي أكدت أن الهدف من النظام الجديد هو حماية المواطن المصري من السلع الرديئة مجهولة المصدر إذ أن التسجيل المسبق يمنح الجمارك الوقت الكافي للتأكد منة سلامة البضائع المستوردة ومدى ملائمتها لمواصفات الجودة وصلاحتها صحياً وفنياً.