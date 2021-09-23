الجمعية المصرية لشباب الأعمال تلتقي ممثلي الجمارك الثلاثاء المقبل

تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الثلاثاء المقبل الموافق 28 سبتمبر، ندوة تحت عنوان «إيضاح بعض بنود قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI»، وتستهدف الندوة وضع إجابات للعديد من الأسئلة التي تشغل رجال الأعمال والمتعاملين مع مصلحة الجمارك وتوضيح كافه البنود بنظام التسجيل المسبق.

اللقاء يجمع كبار ممثلي مصلحة الجمارك

وأضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، في بيان لها، أن اللقاء يشارك كبار ممثلي مصلحة الجمارك على رأسهم، أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحه الجمارك، ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشؤون المجتمع التجاري، ومحمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية القانونية بمصلحة الجمارك، فيما يدير اللقاء المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، بمشاركه وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية.

تعزيز الاقتصاد الوطني والقضاء على بعض العيوب

وقال الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، بسام الشنواني، إن القيادة السياسية ووزارة المالية ومصلحة الجمارك تولي نظام التسجيل المسبق أهميه كبرى بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني والقضاء علي بعض العيوب التي تحول دون تحقيق استفادة قصوى من منظومة الجمارك من خلال النظام الجديد، مشيرا إلى أن شباب الأعمال تعمل على دعم كافة القوانين الإجراءات التي تتخذها الدولة والحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني.

موضوعات حيوية تصب في صالح الاقتصاد القومي

وأضاف الشنواني، «نسهم من خلال اللقاءات التي تجريها الجمعية المصرية لشباب الأعمال في الفترة القليلة الماضية للتطرق إلي عديد الموضوعات الحيوية التي تصب في صالح الاقتصاد وتجاوب علي العديد من الأسئلة التي تدور في عقل مجتمع الاعمال، مؤكداً أن الفترة القليلة المقبلة ستقوم شباب الأعمال بعدد من المؤتمرات واللقاءات الثنائية مع وزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الهيئات المعنية لدعم مشاركه الجمعية وممثليها بقطاع الأعمال في العديد من القوانين والتشريعات التي تهم وتشغل بال رجال الأعمال المصريين بمختلف مجالاتهم، وتصب في صالح الاقتصاد الوطني.