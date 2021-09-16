إعلان الفائزين بمسابقة «وظائف الجمارك" 16 أكتوبر المقبل

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك المصرية بدء فرز أسماء المتقدمين لشغل نحو 1000 موظف من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة - شعبة جمارك، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ مرحلة فرز أسماء المتقدمين تشمل مراجعة كل البيانات المسجلة على الموقع الإلكتروني الذي خصصته مصلحة الجمارك للتقديم لشغل وظائف الجمارك في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، لافتًا إلى أنَّ المصلحة أنهت التقديم الإلكتروني في نهاية شهر أغسطس الماضي، مؤكّدًا أنَّه وفقاً لنص المادة رقم 14 بالقانون رقم 74 لسنة 2021 تنتهي عمليات تلقي طلبات الحصول على وظيفة ضمن المسابقة تنتهي بعد الإعلان الرسمي بشهر واحد على أن تبدأ مرحلة الفرز في الشهر التالي.

إرسال نتائج الفرز إلى وزارة المالية لبدء الاختبارات

وتابع المصدر، أنَّه بعد فرز الأسماء المتقدمة واستيفاء تتطابق البيانات والمعلومات مع الشهادات والوثائق الرسمية سيتمّ إرسال قائمة الـسماء الصحيحة إلى وزارة المالية، تمهيداً لبدء إجراء الاختبارات الفنية والتأهيلية، متوقعاً الإعلان عن الفائزين بمسابقة وظائف الجمارك في غضون شهر من الآن، تقريبًا يوم 16 أكتوبر المقبل.

كانت مصلحة الجمارك المصرية قد أعلنت في 25 يوليو الماضي عن حاجتها للتعاقد مع 1000 من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة / شعبة جمارك، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

شروط شغل وظائف الجمارك

وحددت المصلحة بحسب الإعلان شروط يجب إستيفايها في المتقدمين لشغل الوظائف في مقدمتها أن يكون المتقدم يتمتع بالجنسية المصرية علاوة على اللياقة الطبية والصحية إلى جانب إلا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن الـ29 عامًا من تاريخ الإعلان كما اشترطت أن يكون المتقدم من حملة بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل، بينما بالنسبة للفئة (ب) أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.