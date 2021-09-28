«ميركل» بعد المستشارية.. «قاعدة في شقتها بتاكل كرنب»

كشفت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، التي تعرف باسم المرأة الحديدية، أنها ستواصل بعد تركها لمنصبها، العيش في شقتها في برلين، وكذلك في المنزل الريفي في أوكرمارك، وكانت المستشارة السابقة رفضت الانتقال إلى سكن توفره الدولة، عندما استلمت منصبها.

وتعيش ميركل مع زوجها أستاذ الكيمياء الدكتور يواكيم سوير، في بناية تتكون من شقق عدة وسط برلين، حيث يطل منزلها على متحف بيرجامون المعروف وكورنيش نهر شبريه.

المستشارة الألمانية السابقة تعيش في شقة تفتقر إلى فناء أو حديقة

وتقع شقة ميركل، في الطابق الرابع والأخير في بناية تعود إلى القرن التاسع عشر، فيما لا توجد أسوار حولها كما أنها تفتقر إلى فناء أو حديقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

ويوجد في المبنى، شقق سكنية عدة، يقيم فيها ألمان في سن التقاعد وما قبل التقاعد، بالإضافة إلى ذلك يقف على باب المبنى الخارجي شرطي واحد فقط، وفي مكان قريب سيارة شرطة، وعند مدخل البناية هناك لوحة تضم أسماء أصحاب الشقق، المقيمين هناك.

وتبدأ ميركل كل يوم بتناول الإفطار مع زوجها يواكيم سوير، كما قالت ذات مرة للرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، وفقا لما ذكره موقع «بزنيس إنسايدر» الأمريكية.

وأوضحت قناة «العربية» الإخبارية، أنه يقال إن سوير وميركل يستمتعان بالمشي لمسافات طويلة وحضور الأوبرا معاً، كذلك يعتبر زوجها مقتصداً للغاية، فغالباً ما يسافر على خطوط طيران منخفضة التكلفة بدلاً من مرافقة ميركل في طائرة حكومية.

أما طعام ميركل المفضل، فهو الملفوف الأخضر «الكرنب» أو النقانق، حيث تم انتخابها «ملكة الملفوف» في أولدنبورج الواقعة في ولاية ساكسونيا السفلى شمال البلاد، في عام 2001، كما تعتبر المستشارة السابقة طاهية موهوبة، على رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان لديها الكثير من الوقت للطهي بنفسها هذه الأيام.

بعض أطباق ميركل المميزة تشمل حساء البطاطس

وتشمل بعض أطباق ميركل المميزة حساء البطاطس، ورغيف اللحم البقري، وكعكة البرقوق.

وتعد المستشارة الألمانية السابقة، من محبي كرة القدم، حيث أصبحت صديقة للمنتخب الألماني المنتصر خلال رحلتهم للفوز بكأس العالم في عام 2014.

جدير بالذكر، ان ألمانيا دخلت في ارتباك سياسي ببروز مرشحين اثنين لمنصب المستشار عقب الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد، أمس الاول الأحد، وأظهرت أولى النتائج الرسمية التي نشرت صباح أمس الاثنين على موقع اللجنة الانتخابية، حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس على 25.7% من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل على المسيحيين الديمقراطيين المحافظين بقيادة أرمين لاشيت الذين حصلوا على 24.1% من الأصوات، وهي أدنى نسبة لهم، حيث لم يسبق للمحافظين أن سجلوا نسبة تقل عن 30%.