الانتخابات الألمانية 2021 وفق استطلاعات الرأي: خسارة مرشح «ميركل»

قالت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن آخر الاستطلاعات حول الانتخابات الألمانية 2021، تشير إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة أولاف شولتز حافظ على تقدم ضيق في المنافسة مع زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت الذي تدعمه المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات، مشيرة الى أن الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون مساء اليوم الأحد.

إغلاق مراكز اقتراع الانتخابات الألمانية 2021 مساء اليوم

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها مساء اليوم الأحد الساعة السادسة مساء. وبعد ذلك، ستعرف ألمانيا من فاز رسمياً في الانتخابات الألمانية 2021.

وقالت الصحيفة، إن كل الأطراف تتطلع إلى التنبؤات الأولى بالفائز في الانتخابات الألمانية 2021، ولكن من المحتمل جدًا أنهم مخطئون!

وأشارت الى أن هذه التنبؤات لا يتم إجراؤها على أساس الأصوات التي تم عدها بالفعل، ولكنها تستند إلى استطلاعات الرأي للناخبين بعد تصويتهم في مراكز الاقتراع، ما يسمى بـ«استطلاعات الخروج».

أصوات المصوتين بالبريد هي الأكثر في الانتخابات الألمانية 2021

ويقدر الإحصائي أنه سيكون من شبه المؤكد أن أصوات الغائبين المصوتين بالبريد أكثر من أصوات مراكز الاقتراع في الانتخابات الألمانية 2021 في أوقات كورونا: «التوقعات أن 50 إلى 60 في المائة من الناخبين صوتوا بالبريد، أكثر بكثير من 30 في المائة في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة».

وفي مدن كبيرة أخرى مثل دوسلدورف وميونيخ وبرلين، تقدم عدد أكبر بكثير من الناس بطلب للتصويت عبر البريد. ففي هامبورغ، على سبيل المثال ، تم إرسال أكثر من نصف مليون وثيقة تصويت عبر البريد، ما يعادل حوالي 40 بالمائة من المؤهلين للتصويت هناك.

توقعات بائتلاف حكومي عقب الانتخابات

وبصفة عامة، يرى معظم المراقبين أن تشكيل تحالف من ثلاثة أحزاب هو النتيجة الأكثر ترجيحا للانتخابات، وفق ما نقل موقع دويتشه فيله الألماني.

وأضافت أيضا أنه لم يتمكن أي حزب من تأمين الحصول على أكثر من ربع حصة الأصوات خلال استطلاعات الرأي التي أجريت حتى وقت كتابة الخبر.