الألمان يختارون خليفة «ميركل» في انتخابات «الفرص المتقاربة»

أدلى الناخبون الألمان بأصواتهم فى انتخابات تشريعية متقاربة الفرص يشكل فيها الحزب الديمقراطى الاشتراكى المنتمى ليسار الوسط تحدياً كبيراً للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد أنجيلا ميركل، وسيحمل الشكل النهائى للحكومة الألمانية تأثيراً كبيراً على السياسة الدولية المقبلة للبلاد، وستكون ألمانيا أكثر ميلاً إلى التضامن المالى فى أوروبا مع حكومة يسيطر عليها الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر أكثر ما ستكون كذلك مع المحافظين والليبراليين، الذين يؤيدون أكثر من اليسار المهمات العسكرية فى الخارج. وكان الإقبال على مراكز التصويت متوسطاً -حتى مثول الجريدة للطبع- لأن عدداً كبيراً جداً من الألمان قرروا التصويت عن طريق البريد بسبب كورونا، كما تم الإعلان عن أن نسب المشاركة المسجلة حتى منتصف أمس فى مختلف الولايات سجلت ارتفاعاً مقارنة بما سجلته فى نفس التوقيت فى انتخابات 2017.

وأشارت آخر الاستطلاعات إلى تقدم الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة وزير المال أولاف شولتز بفارق طفيف بحصوله على25% من نوايا الأصوات، مقابل22 إلى23% للمحافظين بزعامة أرمين لاشيت، وهى أدنى نسبة تاريخية لحزب المستشارة المنتهية ولايتها.