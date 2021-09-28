تصل للسجن.. تعرف على عقوبة التهرب الضريبي لـ«اليوتيوبرز والبلوجرز»

تعد التجارة الإلكترونية إحدى وسائل البيع للسلع والخدمات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، ووصلت إلى 40% من نسبة الاقتصاد المصري، ومن هنا جاء قرار فرض الضرائب على «البلوجرز» و«اليوتيوبرز»، وصناع المحتوي باعتبارها إحدى أنواع التجارة الإلكترونية، ومطالبتهم بفتح ملف ضريبي لكل من حقق أرباحا تصل لأكثر من 500 ألف جنيه سنويًا.

وتقدم «الوطن» لقرائها عقوبة الممتنعين عن كشف أرباحهم من «اليوتيوب» لدفع رسوم الضرائب الجديدة كالآتي:

فرض ضرائب على «اليوتيوبرز»

تشمل الضرائب الإلكترونية المستفيدين والمتربحين من أي نشاط خاص بهم عبر «السوشيال ميديا».

خطوات التسجيل لنشطاء السوشيال ميديا

- كل من يتعامل في التجارة الإلكترونية أو يحصل على إيرادات من خلال يوتيوب.

- التوجه إلى أي مأمورية متواجدة في مختلف محافظات الجمهورية.

- فتح ملف ضريبي ويكون له رقم تسجيل ضريبي للتعامل بشكل رسمي.

تعرف على الضريبة المستحقة

- إذا كان الدخل السنوي من 250 ألف وحتى مليون جنيه.

- إذا حقق المستخدم 250 ألف جنيه خلال 12 شهر فيستحق ضريبة 1000 جنية فقط.

- إذا كانت تصل الأرباح إلى 500 ألف فإن الضريبة المستخدمة 2500 ألف جنيه فقط.

- إذا كانت تتراوح الأرباح ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، فإن الضريبة المستحقة هنا تصل إلى 5000 جنيه فقط.

- فيما أكثر من ذلك تحسب بالنسبة المئوية، دون النظر لتكاليف التصوير.

عقوبة التهرب الضريبي

يعد التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها ما بين 3 و5 سنوات حبس، لكل «يوتيوبر» أو «بلوجر» يمتنع عن دفع الضرائب وإنشاء ملف ضريبي، وذلك وفقًا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016.

تنص المادة على: «يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».