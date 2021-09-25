عقوبة «اليوتيوبرز» المتهربين من الضرائب.. 5 سنوات حبسًا ومصادرة ممتلكات

تكثف مؤسسات الدولة جهودها لمواجهة متهربي دفع الضرائب للدولة، وذلك بقصد أو بدون قصد، وفي هذا السياق قال حمدي العربي الخبير القانوني إن القانون ينص على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب أو المتلاعبين بها.

عقوبة «اليوتيوبرز» و«البلوجرز» المتهربين من الضرائب

وذكر «العربي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون حدد معاقبة المتهربين من دفع القيمة المضافة، ومنهم «اليوتيوبرز» و«البلوجرز»، لأن ليس لديهم أي ملفات ضريبية أو أنهم تابعون إلى شركات بعينها أو نقابة، وذلك بنفس عقوبة التهرب الضريبي التي وردت في المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتي نصت على «يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأوضح الخبير القانوني في تصريحاته أن «اليوتيوبرز» و«الجلوبرز» يكتسبون أموالا من قنواتهم على سوشيال ميديا ولا يدفعون الضرائب، وفي حال عدم دفع الضرائب سيتعرضون للمسائلة القانونية.

العقوبة قد تصل إلى التحفظ على الممتلكات

وأكد «العربي»، أنه يجوز الحكم بالتحفظ أو مصادرة الممتلكات لحين دفع قيمة الضرائب التي تهرب منها الشخص، وفي حال التصالح تُدفع الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.

«اليوتيوبرز» و«البلوجرز» مطالبون بفتح ملف ضريبي

يذكر أن وزارة المالية أعلنت في بيان رسمي، بذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تُجرى عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

وقالت مصلحة الضرائب إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.