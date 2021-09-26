وحدة التجارة الإلكترونية: ضريبة اليوتيوب صادرة منذ 2005 وليست جديدة

أكد صلاح إسماعيل رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب أن الضريبة على اليوتيوب ليست جديدة بل هي إعادة تذكير لقانون منذ 16 عامًا، رغم كثيرة الأسئلة التي وردت عنها بخصوص الأشخاص الذين يخضعون لدفع هذه الضريبة، والصفحات التي تخضع لذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع التجارة الإلكترونية وهل ينطبق عليهم القرار أم لا؟

ضريبة اليوتيوب

قال صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب، إن القانون ينطبق على كل من يعرض محتوى أو يروج إلى منتج ويحقق أرباحًا من الإنترنت، وهذا ينطبق على صفحات السوشيال ميديا، والمواقع التي تحقق أرباحًا من الترويج للمنتجات وتمارس التجارة الإلكترونية.

التجارة الإلكترونية

وأضاف رئيس وحدة التجارة الإلكترونية في تصريح خاص لـ«الوطن» أن البيان الذي صدر أمس بخصوص ضريبة اليوتيوب هو تذكير لقانون 91 لسنة 2005 وليس قرار جديد، وأن القرار جاء ليعلم من لم يفتح ملف ضريبي أنه يتوجب عليه التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.

مصلحة الضرائب

في وقت سابق أعلنت مصلحة الضرائب أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.

وأوضحت أن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة، متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا، توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%.

وكانت مصلحة الضرائب أعلنت في بيان لها أمس السبت ، أنها ستحصِّل ضريبتي الدخل والقيمة المضافة من اليوتيوبر والبلوجر بشرط أن يكون الدخل الشهري يبلغ 500 ألف.