النيابة تحقق في تعرض طفلة لغيبوبة بعد إجراء جراحة بمستشفى طنطا الجامعي

تواصل نيابة أول طنطا، التحقيق في واقعة الإهمال الطبي الذي شهدته مستشفى طنطا الجامعي في علاج الطفلة «نورهان» صاحبة الـ 8 سنوات، وترقد بالعناية المركزة، فاقدة للوعى منذ 15 يوما، إثر إجراء عملية جراحية لها لإزالة كيس دهني، في اليد.

وقررت نيابة أول طنطا، سماع أقوال عدد من الأطباء بمستشفى طنطا الجامعي، حول تفاصيل الواقعة، وما ذكر في المحضر من قبل أهلية الطفلة، إلى جانب ندب لجنة من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة ومعرفة ملابسات الواقعة.

رئيس جامعة طنطا لا تستر على إهمال

ومن جانبه قال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إنه بمجرد علمه بالواقعة أحالها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وأنه لن يتخاذل في محاسبة أي مقصر أو مهمل، وأن مستشفيات طنطا الجامعي حريصة دائما على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وما تحققه من إنجازات طبية وآخرها إعادة كف شاب وإنقاذه من البتر بعد انزلاقه داخل مفرمة، ومستشفيات طنطا الجامعي والبالغ عددها 11 مستشفى تستقبل يوميا آلاف الحالات المرضية وتعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

الطفلة على أجهزة تنفس صناعي من 15 يوما

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يتضمن تحرير محضر من قبل أهلية الطفلة «نورهان أسامة»، 8 سنوات، توضح فيه أن نجلتهم تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، أجريت لها عملية جراحية في مستشفى طنطا الجامعي لاستئصال كيس دهني في يدها اليمنى، وخرجت من غرفة العمليات في غيبوبة تامة وفاقدة للوعي، ووضعت على أجهزة تنفس صناعي منذ 15 يوما، داخل غرفة العناية المركزة، وذكرت في المحضر 9403، أول طنطا، أن طفلتهم تعرضت لإهمال طبي من قبل الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية الجراحية، وأنهم السبب في تدهور حالة طفلتهم الصحية، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.

والدة الطفلة: العملية استغرقت 5 ساعات

وقالت أمينة زيدان، والدة الطفلة، إن طفلتها كانت بصحة جيدة، والعملية الجراحية استمرت 5 ساعات في الوقت الذي لا تستغرق أكثر من ساعة، وفقا لأقوال بعض الأطباء لها، مبدين دهشتهم لاستغراق كل هذا الوقت في عملية إزالة كيس دهني، موجهة اتهامها للأطباء بإعطاء طفلتها جرعة مخدر زائدة.

مشيرة إلى أن عددا من الأطباء أكدوا لها وفاة طفلتها إكلينيكا، واستغراق كل هذا الوقت في العملية الجراحية يشير إلى حدوث خطأ طبي، أثناء إجراء الجراحة، مطالبة بالقصاص والتحقيق مع المتسببين في تدهور حالة طفلتها صحيا، وأنها طريحة الفراش، فاقدة للوعى منذ 15 يوما.