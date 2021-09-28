جنوب إفريقيا تتعهد بتحقيق أهداف مناخية أكثر طموحًا

تعهدت جنوب إفريقيا بمزيد من تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الطموحة، في خطوة رحب بها نشطاء المناخ.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن حكومة جنوب إفريقيا أبلغت مكتب المناخ التابع للأمم المتحدة، أنها ستهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما لا يزيد على 510 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2025، ولا على 420 مليون طن بحلول عام 2030.

خفض الانبعاثات إلى 350 مليون طن

ويمثل الهدف الجديد سقفًا أقل بكثير مقارنةً بالهدف السابق لعام 2016 المتمثل في خفض الانبعاثات إلى أقل من 614 مليون طن في العقد المقبل، كما تم أيضًا تغيير الحد الأدنى للنطاق المستهدف، من 398 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 إلى 350 مليون طن.

انبعاثات جنوب إفريقيا ستنخفض بدءًا من عام 2025

وأشار تقرير الوكالة الأمريكية، إلى أن الأهداف الجديدة تعني أن انبعاثات جنوب إفريقيا ستنخفض بالأرقام المطلقة بدءًا من عام 2025، أي قبل عقد من الزمن مما كان مخططًا له، وفقًا لمعهد الموارد العالمية، وهو مركز أبحاث بيئي مقره واشنطن.

وقالت هيلين ماونتفورد، نائبة الرئيس للمناخ والاقتصاد في معهد الموارد العالمية: «إن التزام جنوب إفريقيا الجديد بالمناخ أكثر طموحًا مما قدمته قبل خمس سنوات عندما تم إبرام اتفاقية باريس».

وأضافت أن الأهداف المحدثة لجنوب إفريقيا تتماشى بشكل أكبر مع الهدف العالمي، المتمثل في الحد من زيادة درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم إلى 1.5 درجة مئوية «2.7 فهرنهايت» بحلول نهاية القرن مقارنة بأوقات ما قبل انتشار الصناعة، وتهدف جنوب إفريقيا إلى تكثيف استخدامها للطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من طاقة الفحم، مع الاستعداد بشكل أفضل لتأثيرات تغير المناخ، مثل الجفاف.