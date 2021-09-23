جنوب إفريقيا تعتمد هدفا طموحا لتقليل الانبعاثات قبل قمة المناخ

قالت وزارة البيئة في جنوب إفريقيا، إن مجلس الوزراء اعتمد هدفًا أكثر طموحًا لخفض الانبعاثات قبل مؤتمر قمة المناخ للأمم المتحدة المقرر عقده في نوفمبر المقبل، وتهدف جنوب إفريقيا، أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في إفريقيا، إلى إبقاء الانبعاثات في نطاق 350-420 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ويقارن ذلك مع هدف سابق بلغ 398 - 440 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أعلنت عنها وزارة البيئة في مارس الماضي، والتي أوصت لجنة المناخ التي أنشأها الرئيس سيريل رامافوزا بتحسينها.

مؤتمر الحوار الوطني يهدف لتقليل الانبعاثات

وبحسب التقديرات العالمية، بلغت الانبعاثات من جنوب إفريقيا حوالي 480 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، ويشكل الهدف الجديد جزءًا مما يسمى المساهمة المحددة وطنياً (NDC) والتي سيتم تقديمها في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة في جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وقالت وزارة البيئة في بيان، «يمثل مؤتمر الحوار الوطني مساهمة جنوب إفريقيا في الجهود العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتخفيف تغير المناخ».

رامافوزا يعد باتخاذ إجراءات لتقليل الانبعاثات

وقالت وكالة رويترز، إنه من بين الملوثين الرئيسيين في جنوب إفريقيا، مرفق الطاقة المملوك للدولة إيسكوم، والذي يولد الغالبية العظمى من الطاقة في البلاد عن طريق حرق الفحم والوقود والكيماويات المنتجة، وفي عهد الرئيس رامافوزا، الذي أصبح رئيسًا للدولة في فبراير 2018، وعدت الحكومة باتخاذ إجراءات أسرع لمكافحة تغير المناخ وكشفت عن إصلاحات تهدف إلى تبني توليد الطاقة من مصادر متجددة.

وتسعى «إيسكوم» للحصول على تمويل بمليارات الدولارات للمساعدة في تمويل خططها للتحول بعيدًا عن الفحم ونحو الطاقة المتجددة، وتأمل في الإعلان عن صفقة تمويل في مؤتمر الأمم المتحدة والتحدث مع الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية وكذلك البنك الدولي بشأن التمويل.