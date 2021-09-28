مديرة متحف جمال عبد الناصر: نستقبل الزوار 5 أيام بالأسبوع لمدة 6 ساعات

قالت سهى حسني، مديرة متحف جمال عبدالناصر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ المتحف يستقبل الزوار يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة بعد الظهر، مشيرة إلى أنَّ الإجازة يومي الجمعة والإثنين أسبوعيًا، وكذلك العطلات الرسمية.

أسعار تذاكر متحف جمال عبد الناصر

وأضافت مديرة متحف جمال عبد الناصر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة حدد أسعار تذاكر دخول المتحف كالتالي: 10 جنيهات للمصريين و20 جنيهًا للأجانب و5 جنيهات للطلاب المصريين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك تقديرًا لدور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي يوافق اليوم ذكرى رحيله الـ51، حيث رحل الزعيم في 28 سبتمبر 1970، في اندلاع الثورة إلى جانب بناء مصر الحديثة، اعتاد بعض الناس إحياء هذه الذكرى بطرق مختلفة من بينها زيارة ضريح الرئيس الراحل أو زياره متحفه الكائن بمنشية البكري.

وتعتبر زيارة متحف الزعيم جمال عبدالناصر، أحد الطقوس الاحتفائية التي يميل محبو الرئيس الأسبق لتأديتها في ثلاث مناسبات ترتبط باسم عبدالناصر، وهي ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، ويوم ميلاد عبدالناصر في 15 يناير، و28 سبتمبر الذي يوافق ذكرى رحيله.

افتتاح المتحف في عام 2016

يُشار إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح المتحف في 28 سبتمبر 2016، تزامنًا مع الذكرى 46 لوفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتعتمد فكرة المتحف على ثلاثة محاور تختلف باختلاف محتوى العرض وبالتالي فإن طبيعة المعروضات هي أساس تقسيم السيناريو وبحيث تقسم الزيارة إلي ثلاث جولات متحفية تعرض كل منها جانبا من جوانب حياة الرئيس عبد الناصر.

وحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، يشمل المعرض 3 مسارات: الأول بيت الزعيم، ويمثل جزء من البيت وليس البيت كله بطبيعة الحال، وقد تم الاحتفاظ بالقاعات الرئيسية التي يتوجب الحفاظ عليها دون أي تغيير والمتمثلة في مكتبي الرئيس بكل من الدورين الأرضي والأول والصالونات الملحقة بها، إضافة إلى غرفة نوم الرئيس وغرفة المعيشة وصالونين بالدور الأرضي.

أما المسار الثاني، يتضمن أحداث تنتسب إلى صانعها، ويبدأ المسار بالدور الأرضي بتمهيد عن وضع مصر قبل ثورة يوليو 1952، والأحداث التي عجلت بقيام الثورة، ثم يتتابع سرد الأحداث بعرض الفترات الزمنية والأحداث الرئيسية التي شهدتها مثل معركة السد العالي وتأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي علي مصر والوحدة بين سوريا ومصر وحرب67 وحرب الاستنزاف.

فيما يضم المسار الثالث مقتنيات تؤرخ لصاحبها، تعتمد فكرة المسار علي عرض مجموعة مقتنيات الرئيس كالأوسمة والنياشين والخطابات واستخدامها لإعادة سيرته من خلال دلالات هذه المقتنيات والأشخاص والأحداث المرتبطة بها.

وتشمل قاعة الأوسمة والنياشين عرض 4 حقائب تضم 75 وسامًا ونياشين جميعها من الذهب الخالص وبعضها من الذهب والألماس، والبعض من الذهب والفضة وجميعها من جميع دول العالم، ومن بينها أوسمة قدمت لقرينة الرئيس خلال حياته.