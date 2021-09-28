مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال شاب من ذوي الهمم

بالتزامن مع الذكرى الـ21 لانتفاضة الأقصى، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أحد المصلين.

وقالت مصادرفلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن مستوطنين اقتحموا باحات الأقصى عبر باب المغاربة على شكل جماعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، ونفذوا جولات تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يعتدى على المصلين في المسجد الأقصى

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلوا شابا من الأقصى واقتادوه إلى منطقة باب السلسلة، واعتدوا عليه بالضرب، ومنعوه من الصلاة.

وكان نحو 778 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، أمس الإثنين، وأدوا طقوسا تلمودية علنية ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته، وقدموا شروحات عن «الهيكل»المزعوم.

يشار إلى أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال الأيام القليلة الماضية قد بلغت حدا غير مسبوق، بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وفي السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين، تخللها مواجهات في بعض المناطق، فيما شهدت بلدة قباطية اشتباكات بين مسلحين وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة فجرا.

ففي جنين، شمال الضفة الغربية، شهدت بلدة «قباطية» جنوبي المدينة، اقتحام 20 دورية عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم، من المدخل الجنوبي وحاصرت المناطق الجبلية، وشوهدت قوات مشاة تقوم بعمليات تمشيط للمنطقة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مصطفى صالح مزهر من ذوي الاحتياجات الهمم بعد اقتحام منزله في بلدة «دير نظام»، بالإضافة إلى شابين آخرين، حيث اقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وفي الخليل اندلعت مواجهات ليلية بين العشرات من الفلسطينيين وقوات الاحتلال بمنطقة باب الزاوية وسط المدينة.

وعمدت قوات الاحتلال إلى إطلاق القنابل الغازية والرصاص المطاطي صوب الشبان، حيث أصيب بعضهم بحالات اختناق، ولاحقت آخرين في محاولة منها لاعتقالهم، كما وأجبرت بعض المحال التجارية على الإغلاق.