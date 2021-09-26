شهداء ومصابون في مواجهات مع الاحتلال.. واقتحام جديد لـ«الأقصى»

استشهد، اليوم، الأسير في فلسطين المحرر أسامة ياسر صبح وفلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب أربعة آخرون، خلال مواجهات في بلدة برقين غرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين فجرا، وداهمت منزل المواطن محمد الزرعيني، وفتشته وعبثت بمحتوياته، كما اعتدت عليه بالضرب وتعتقله، كما أكدت الوكالة وقوع 5 شهداء.

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم.

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا في جنين، استشهاد الشاب صبح، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة برقين.

كما أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، عن استشهاد الشاب يوسف محمد فتحي صبح (16 عامًا)، من بلدة برقين، وما زال جثمانه محتجزًا لدى قوات الاحتلال.

إدانات واسعة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

ولاقت الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي إدانة وتنديا من قبل الرئاسة الفلسطينية وكذلك وزارة الخارجية الفلسطينية وجامعة الدول العربية. وحملت الرئاسة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، «المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي، بمغادرة مربع الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، إلى مربع الفعل واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم».

651 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

في سياق متصل، اقتحم 651 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، فيما أبعدت شرطة الاحتلال المصلين من مسارات المستوطنين لتسهيل عملية الاقتحام.

واقتحم مئات المستوطنين، اليوم، أيضًا الحرم الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل، وذكر مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبوسنينة أن أعدادًا غير مسبوقة من المستوطنين اقتحموا ساحات الحرم منذ الصباح الباكر، وأدوا طقوسًا تلمودية، بحجة الاحتفال بـ«عيد العرش» اليهودي.